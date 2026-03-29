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一場令人觸目驚心的撞擊事故，讓今（29）日舉行的F1一級方程式賽車第三站日本大獎賽籠罩在陰影下。哈斯（Haas）車隊的年輕車手貝爾曼（Oliver Bearman）在比賽中段發生嚴重失控，以高達「50G」的衝擊力撞向護欄。這起事故不僅引發全場驚呼，更讓各界對今年賽季實施的F1新技術規則（New Regulations）之安全性發出嚴正警告。事故發生於賽事中段，當時貝爾曼正試圖追擊前方阿爾派（Alpine）車隊的柯拉平托（Franco Colapinto）。在進入著名的「勺子彎」（Spoon Curve）時，貝爾曼的賽車突然失控衝出賽道，隨後在無法減速的情況下高速打滑，猛烈撞擊路邊護欄。儘管貝爾曼隨後意識清醒並自行下車，但現場畫面捕捉到他行走時明顯跛行，身體顯得相當虛弱。根據英國媒體《Sky Sports》報導，哈斯車隊公關證實，感應器測得撞擊瞬間的重力高達50G（約體重的50倍）。所幸經過X光檢查，車隊宣布培曼並未骨折，僅右膝有嚴重挫傷，目前已在休息與觀察中。隨著F1在2026年賽季推行全新的車輛動力與空氣力學規則，賽前便有部分專家指出新設計可能導致賽車在特定情況下出現極大速度差（Speed Delta）或操控不穩定。貝爾曼這起意外被視為新規則實施以來的第一起嚴重案例，社群媒體上的車迷與專家紛紛對此表示震怒與擔憂。國際社群論壇與X（原Twitter）湧現大量議論：「這種等級的撞車在F1前所未見」、「這正是我們擔心的規則漏洞」、「FIA（國際汽車聯盟）必須立刻檢討，速度差太瘋狂了」。甚至有原本持中立態度的評論員轉向反對立場，直言「這太危險了」。這場發生在鈴鹿賽道的慘烈意外，將迫使F1管理方與FIA重新檢視現行車輛結構與空力配置。隨著安托內利（Andrea Kimi Antonelli）在前方領跑寫下紀錄，後方的培曼卻遭遇死裡逃生的考驗，這一強烈對比無疑將成為今年賽季轉折點的熱搜焦點。