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樂天桃猿人氣韓援廉世彬、高佳彬與金佳垠今（29）日賽前舉行簽名見面會，高佳彬、金佳垠2位新成員，也分享昨首度解鎖大巨蛋應援的感想，笑說因為球迷很多所以特別緊張，高佳彬也表示，「但看到球迷熱情應援，所以也感覺很有趣。」，學姊廉世彬則暖心安慰，還分享放鬆身心靈的心法。金佳垠透露，昨天是他第一次到大巨蛋應援，就看到很多球迷進場支持，讓她很開心。學姊廉世彬則指出，昨天還有跟她們說，不要給自己太大壓力，「放輕鬆去跳就好，因為事前我們也都一起練習很多次，她們練習時也都跳很好，所以不用太緊張。」高佳彬還自爆昨戰跳錯糗事，「因為之前都是三個人一起跳，昨天只有跟佳垠一起，我發現跳錯也都是一起跳錯，我們就會互相看一下對方，我覺得蠻有趣的。」金佳垠也笑說，「昨天都有一點小失誤，很謝謝台灣啦啦隊成員一起幫忙指導，希望之後可以呈現出更好的樣子給大家看。」高佳彬隨後聊到最喜歡的就是今年度最新應援曲，而且昨天跳這首也沒有發生失誤，「昨天賽後跟球迷一起喊We Are的應援，這個時刻讓我感覺很有趣。」談到台韓應援差異，金佳垠透露沒有太多不同，「但可能因為大巨蛋可以容納更多人，所以跳起來感覺也更震撼一點。」