 台鋼雄鷹2026賽季首戰今（29）天登場，作客亞太主球場與統一7-ELEVEN獅交手，同時也是亞太主球場歷史性中職首戰，總統賴清德親自來到現場，賽前也到台鋼雄鷹休息室與教練團、選手見面，與總教練洪一中合影留念，台鋼球團也特別跟總統介紹與總統有相似「明星臉」的日籍體能總監里隆文。

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賴清德「深入敵營」　與台鋼雄鷹教練、球員相見歡

曾經是台南市長的賴清德總統，抵達台鋼雄鷹休息室，第一眼見謝裕民會長時，就親切問候說我知道你，台南人倍感親切。總統進到休息室之後，與教練團、選手互動，球團人員打趣表示總統「深入敵營」，展現對南部球隊關心。

賴總統也與團隊分享亞太國際棒球訓練中心創建過程，接著謝裕民會長、王炯棻董事長致贈全隊簽名大球，洪一中總教練、吳念庭隊長致贈台鋼雄鷹百勝球衣，賴總統回贈總統府運動毛巾。

日籍體能總監里隆文有「明星臉」　台鋼球團介紹給賴清德認識

最後還有小彩蛋，台鋼球團特別跟總統介紹日籍體能總監里隆文，因為有著與總統相似「明星臉」曾引發話題，今天兩人首度同框，為這次賴清德總統與台鋼雄鷹初見面留下歡樂又愉快回憶。

▲賴清德親自來到亞太主球場，賽前也到台鋼雄鷹休息室與教練團、選手見面，並與總教練洪一中留下合影。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲賴清德親自來到亞太主球場，賽前也到台鋼雄鷹休息室與教練團、選手見面，並與總教練洪一中留下合影。（圖／台鋼雄鷹提供）

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