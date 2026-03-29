統一獅今（29）日迎接全新主場亞太棒球場開幕戰，吸引2萬3500人進場觀賽，正式打破中職戶外棒球場最多人進場紀錄，原紀錄是中信兄弟2019年9月29日在台中洲際棒球場的彭政閔引退賽，當時有2萬223人進場。

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統一獅全新主場在亞太！開幕戰2萬5000人進場破紀錄

統一獅去年喬定與台南市政府合作，今年球季一軍主場確定從使用長達26年的台南棒球場，搬遷至剛落成的亞太成棒主球場，今年一口氣規劃48場比賽在亞太成棒主球場進行。

亞太成棒主球場可容納最多2萬5000人座位，本就是全台座位數最多的室外棒球場，儘管有部分座位不開放關係，最終可販售座位仍達到2萬3500人，本場加上2萬1000張預售票以及現場票之後確定滿場，改寫中職戶外棒球場最多人進場紀錄。

原本戶外棒球場最多人進場紀錄是由中信兄弟創下，他們在2019年9月29日在台中洲際大本營，為傳奇球星彭政閔舉辦引退賽，吸引2萬223人進場，為中職史上最多人進場紀錄，相隔6年後被統一獅在亞太主場的滿場2萬3500人打破。

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