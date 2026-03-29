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📍亞太球場「第一次」總整理📍

紀錄項目 達成者 詳細內容 首顆投球 獅帝芬（統一） 146公里壞球 首次三振 獅帝芬（統一） 苦主：吳念庭 首支安打 曾子祐（台鋼） 二壘安打（＋首支長打） 歷史首得分 林培緯（統一） 2局下得分 歷史首打點 陳重羽（統一） 2局下適時安打 歷史首轟 蘇智傑（統一） 6局下陽春砲（苦主：黃子鵬） 首個出局數 林培緯（統一） 一壘滾地球刺殺 歷史首勝 統一獅 3：1力退台鋼雄鷹 歷史首位MVP 蘇智傑（統一）

耗資33億元的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，今（29）日迎來中華職棒歷史性的首場例行賽。在總統賴清德與中職會長蔡其昌的親自見證下，主場球隊統一獅展現強大鬥志，不僅由捕手陳重羽敲出歷史第1分，蘇智傑更在6局下轟出亞太球場職棒史上第一支全壘打、並拿下MVP。最終統一獅在主場以3：1擊退台鋼雄鷹，成功收下亞太球場的首勝。《NOWnews》為讀者整理亞太棒球場史上的第一次。比賽一開局就充滿話題，統一獅洋投獅帝芬擔任亞太球場首位先發投手，面對台鋼雄鷹第一棒王博玄，投出時速146公里的偏高壞球。當時捕手陳重羽正要將球回傳，主審王俊宏反應極快，趕緊上前攔住並接過球，提醒這顆「亞太首球」必須保留收藏，成為賽事有趣的小插曲。首局雙方互有攻勢，台鋼雄鷹狀元曾子祐一上場就敲出二壘安打，寫下亞太球場「首安」與「首支長打」的紀錄；隨後獅帝芬回穩，對吳念庭飆出亞太球場「首次三振」，成功化解一、二壘有人的危機。統一獅打線在2局下繼續發動攻勢，林培緯先敲出安打上壘，隨後朱迦恩補上安打，陳重羽在 2 出局關鍵時刻擊出適時安打，送回林培緯，成功打下亞太成棒主球場職棒史上的「首個打點」與「第1分」，讓全場破2萬名獅迷陷入瘋狂。比賽進入中段，統一獅看板球星蘇智傑再度證明他的大賽價值。6局下半面對台鋼雄鷹新加盟的強投「老虎」黃子鵬，蘇智傑精準鎖定球路，一棒將球送出右外野牆外。這發陽春砲不僅是亞太成棒主球場的「歷史首轟」，更幫助統一獅取得領先優勢。8局下，統一獅邱智呈選到四壞球保送後，壽星林子豪敲出三壘安打，把隊友送回本壘的同時替統一獅添得保險分，最終統一獅以3：1擊退台鋼雄鷹，成功拿下亞太球場的首勝。