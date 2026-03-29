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▲最終，坂本以總分238.28分（短曲加長曲）刷新了高掛四年的個人最佳紀錄，同時也是本季世界最高分。（圖／美聯社／達志影像）

▲賽後記者會上，面對國際媒體「Golden Skate」詢問被稱為「GOAT」的感受時，坂本展現了一貫的謙虛與率真。（圖／美聯社／達志影像）

世界花式滑冰錦標賽於當地時間27日圓滿落幕，現年25歲的日本名將坂本花織（Kaori Sakamoto）在女子長曲項目中，以總分238.28分奪下個人第四座世界冠軍。這場比賽不僅是她職業生涯的最後一舞，更讓她以日本史上最多世界金牌（4面）的紀錄完美引退。賽後，全球媒體與車迷紛紛以「GOAT」（史上最偉大球員）稱號向這位傳奇致敬。坂本花織在本次世錦賽中展現了絕對的宰制力。在長曲項目中，她伴隨著名曲《愛的讚歌》優雅起舞，全場7次跳躍精準著冰，流暢的滑行與強大的藝術感染力，讓裁判在演技構成分的三個項目中都給出了接近滿分的評價。最終，坂本以總分238.28分（短曲加長曲）刷新了高掛四年的個人最佳紀錄，同時也是本季世界最高分。當最後一個動作結束，全場觀眾起立鼓掌久久不散，坂本也難掩激動，在冰場上流下幸福的淚水，感性表示：「我能帶著爽朗的心情離開競技場，真的覺得很幸福。」賽後記者會上，面對國際媒體「Golden Skate」詢問被稱為「GOAT」的感受時，坂本展現了一貫的謙虛與率真：「能聽到這麼好的詞彙形容我很開心，但被這樣叫真的很害羞、令人坐立難安。我只是做了我該做的事。」她提到，在自己心中，伊藤綠、荒川靜香與淺田真央才是真正的傳奇，「我還沒有勇氣將自己的名字與她們並列。」然而，國際滑冰聯盟（ISU）曾評選她為「時代的象徵」，這座含金量極高的金牌，無疑證實了她在花滑歷史上的歷史地位。坂本花織的引退之路上並非全然順遂。由於俄羅斯選手因戰爭因素遭禁賽，部分俄羅斯媒體如《SOVSPORT》持續對其高分表示質疑，甚至酸諷其金牌為「功勞獎」，並稱其演技僅是「動作的堆砌」。面對網路上的流言蜚語與「沒大技（4週跳）也能贏」的惡意攻擊，坂本曾一度意志消沉，甚至直言：「想看大技的人可以不用看我的表演。」但在恩師中野園子教練的鼓勵下，她持續磨練速度感與表現力，最終這份238.28分的高分，整整比同年冬奧金牌得主高出11分以上，用實力粉碎了所有質疑。從4歲開始滑冰，坂本花織21年的選手生涯中獲得了三屆奧運獎牌（北京冬奧銅、團體銀；米蘭冬奧銀、團體銀）、六次全日本冠軍以及四次世界冠軍。引退後的她將朝著指導者的道路前進，將這份對冰場的熱愛傳承給下一代。