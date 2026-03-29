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統一獅開幕戰首戰來到新主場亞太棒球場主球場，全場2萬3500人打破戶外棒球場最多人進場紀錄，統一獅在滿場獅迷助威下，先發洋投獅帝芬6局無失分好投，搭配蘇智傑扛出亞太棒球場歷史首轟，終場3：1擊敗台鋼雄鷹，拿下本季首勝、也是亞太棒球場歷史首勝。台鋼雄鷹本場由休賽季FA補強的黃子鵬先發，2局下被林培緯、朱迦恩敲出雙安，陳重羽隨後馬上打回亞太球場首分打點。六局下，蘇智傑面對黃子鵬，大棒一揮敲出亞太球場歷史首轟。黃子鵬本場先發最終用103球投滿7局，僅失掉2分優質先發，無奈統一獅王牌洋投獅帝芬繳出6局無失分，直到七局下獅帝芬退場後，台鋼雄鷹才靠藍寅倫高飛犧牲打攻下全場唯一1分。九局下，統一獅換上熱身賽發揮出色的年輕投手鍾允華出賽，扛下終結者任務，他最終成功關門，幫助統一獅3：1贏球，鍾允華個人奪下生涯首次救援成功、也是亞太球場第一個救援點。