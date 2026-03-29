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中信兄弟新球季洋投戰力出現隱憂。今（29）日在對陣富邦悍將的比賽中，新加盟的洋投黎克（Rick）迎來首次登板，不料遭到富邦打線迎頭痛擊。黎克今日僅投4局就失掉4分，單場挨了5支安打包含一發兩分砲，賽後防禦率高達9.00，慘遭悍將打線KO退場。黎克在1局下半開局雖然連續三振張洺瑀與張育成，展現了一定的奪三振能力，但面對第3棒邦力多被擊出中外野二壘安打。隨後面對悍將隊長范國宸，黎克遭到狙擊，被轟出一記左外野方向的兩分打點全壘打，讓富邦悍將取得2比0領先。進入中段局數，黎克的控球開始出現不穩。他在面對辛元旭與戴培峰時雖能送出三振，但對王念好投出四壞球保送後，又被林岳谷擊出安打攻佔一二壘。隨後面對首打席遭到三振的張洺瑀，黎克未能挺住壓力，被敲出右外野平飛安打，一口氣送回2分，雙方比分拉開至4比2。黎克今日總計投了4局，用了83球（53顆好球），雖然單場飆出7次三振，但被安打率過高且失分集中，每局被上壘率（WHIP）高達2.25，顯示在壓制力上仍有待調整。中信兄弟在黎克退場後換上陳琥接手，但富邦攻勢依舊猛烈。邦力多再度敲出二壘安打展現長打實力，隨後靠著孔念恩的犧牲飛球再下一城。富邦悍將整場比賽打擊發揮穩定，尤其是范國宸與邦力多的中心打線組合，讓中信兄弟的投手群整場倍感壓力。