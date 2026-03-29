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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今（29）日正式開箱全新主場亞太成棒主球場，現場湧入2萬3500名球迷見證歷史，刷新中職戶外球場最高進場人數紀錄的同時，獅隊也以3：1 擊退台鋼雄鷹奪下首勝。然而，賽後社群平台卻掀起另一波討論熱潮，大批球迷崩潰哀號場內「完全沒網路」，手機形同磚頭，唯獨1家電信用戶老神在在，背後原因也隨之曝光。今日亞太首戰有總統賴清德親臨，票房更是開出大紅盤。2萬3500席座位全數售罄，正式打破由中信兄弟在2019年彭政閔引退賽時創下的2萬223人紀錄，成為中職史上最擁擠、也最熱鬧的戶外球場。球賽過程同樣精采絕倫，獅隊小將林培緯與朱迦恩在2局下連線，由陳重羽敲出歷史第1分打點；看板球星蘇智傑更在6局下砲轟台鋼強投黃子鵬，炸裂亞太球場首轟，並在8局下靠著壽星林子豪的三壘安打添得保險分，最終統一獅以3：1順利開紅盤，蘇智傑也獲選亞太首位MVP。儘管場內賽事熱血沸騰，場外社群卻是哀鴻遍野。由於亞太球場瞬間湧入超過2萬人，遠遠超出當地基地台負載，許多網友賽後發文抱怨：「真的完全沒網路⋯⋯」、「快結束的時候發現手機離地板進一點會有網路。」、「我想看林安可啊啊啊啊啊」。甚至有遠傳電信以及中華電信的用戶無奈表示：「訊號一下子滿格一下子一格，但不管幾格都傳不出去。」更有球迷酸溜溜地說：「亞太的心得：沒有網路能讓球迷專心看球。」在一片崩潰聲中，唯獨台灣大哥大的用戶異常冷靜，甚至有網友表示自己不僅能傳訊息，還能順暢收看其他場次的中職直播。隨後就有眼尖網友在社群媒體分享真相，原來亞太球場現場停放了一台台灣大哥大行動訊號車來支援，這才讓該電信用戶在萬人叢中成為唯一的「勝利組」。對此，不少球迷紛紛期盼其他電信業者，希望球團與業者能針對接下來亞太球場的賽事進行訊號優化，別讓全台最大室外球場的成為網路孤島。