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▲高雄先鋒賽後感性表示，這場勝利屬於所有到場與在遠方默默支持的球迷，球隊將帶著這份力量全力衝刺，誓言奪下年度總冠軍。（圖／高雄先鋒提供）

台灣木蘭足球聯賽28日上演精采的雙強對決。高雄先鋒作客輔大足球場迎戰新北航源，在整場攻防激烈的拉鋸戰中，高雄先鋒憑藉上半場的關鍵進球，加上日籍門將三木良美的穩健發揮，最終以1：0帶走勝利。高雄先鋒成功打破本季前兩度交手皆以平局收場的對戰僵局，更將總積分大幅推進至37分，穩居聯賽榜首，帶著強大的多頭氣勢持續朝總冠軍寶座邁進。比賽開局高雄先鋒就展現出強烈的搶勝企圖心。在比賽進行至第11分鐘時，由背號3號的塚本奈緒開出精準角球，雙方在第一點爭頂後於禁區內形成混戰。此時背號25號的濱本瑪琳展現極佳的嗅覺，機警搶到第二點並在門前躍起甩頭攻門破網，成功為球隊先馳得點，也替上半場奠定了1：0的領先優勢。易邊再戰後，落後的新北航源迅速調整策略，全面強化高位壓迫戰術，持續在前場施加強大壓力並製造出多次角球機會，讓場上局面一度陷入高度膠著。第64分鐘，航源球員觀察到高雄先鋒門將站位稍微靠前，果斷嘗試遠距吊射，但三木良美展現驚人爆發力迅速回追，成功化解危機。第67分鐘，航源再度發動極具威脅的快速反擊，透過背號10號球員的精準直塞，讓背號21號球員成功反越位獲得單刀機會。在這千鈞一髮之際，三木良美再次挺身而出，以關鍵的神級撲救力保球門不失。面對對手的連番猛攻，高雄先鋒不僅穩住陣腳，更透過犀利的防守反擊創造出數次威脅，雖然未能進一步擴大比分，但最終仍成功守住1：0的勝果。儘管此役為客場作戰，高雄先鋒依然吸引了近百位熱血球迷到場力挺。場邊不間斷的加油應援聲為球隊築起了最強大的心理後盾，同時也對主場球隊新北航源造成了無形的巨大壓力，成為高雄先鋒穩住戰局的關鍵力量。回顧本季前兩度交手，雙方皆以平局收場，新北航源一度成為高雄先鋒難以突破的巨大高牆。這場關鍵勝利不僅讓高雄先鋒成功跨越障礙，更在賽季進入白熱化階段搶下決定性的3分積分，為爭冠之路注入了一劑強心針。