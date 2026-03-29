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耗資33億元、今（29）日風光進行職棒開幕賽的台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，竟傳出暴力衝突。一名男球迷疑似與現場工讀生發生爭執，竟公然揮手掌摑到場了解情況的工作人員，失控行徑全被錄下。當時我國羽球國手、全英賽混雙金牌得主葉宏蔚剛好路過，驚恐表情意外入鏡，隨後他在社群平台留言直呼「差點被波及」，引發球迷高度關注。今日亞太棒球場迎來歷史首戰，不僅有總統賴清德親臨現場，更湧入超過兩萬名觀眾。然而在比賽進行期間，場外卻發生不和諧的暴力插曲。據現場球迷在Threads等社群平台反應，一名男性球迷疑因瑣事與一名工讀生起爭執，隨後另一名場務工作人員上前嘗試協調了解，不料該名男球迷竟情緒失控，當眾猛力揮打該工作人員巴掌，當時還有家長帶著小孩子走過，行為相當不合適。此暴力舉動瞬間引起周遭球迷憤慨，不少現場民眾迅速拍下影片留存。網友紛紛在網路上標記中職會長蔡其昌，強烈要求聯盟與球團硬起來，呼籲應將動手者列入「終身禁止進場名單」，並支持受害者提告傷害罪與公然侮辱罪，直言：「這種欺善怕惡的人欠教育！」引人注目的是，當衝突發生時，我國羽球名將、全英羽球公開賽混雙冠軍剛好從後方走過。影片捕捉到葉宏蔚目睹掌摑瞬間時，隨後他也在社群上留言：「差點被波及。」據了解，該起衝突發生後，已經有工作人員介入，聯盟副秘書長蔡克斯也在社群上表示已報警處理，相關單位正在釐清事發經過。而蔡其昌後續也留言：「一定提告！」而中華職棒官方則發表聲明表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。聲明中寫道，「聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。」