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▲戴資穎今天為兄弟開球，她有運動底子，今天在投手丘上正常的投球距離開球，球直直地丟向捕手，雖然在本壘板前一步提前「挖地瓜」，但以業餘來說已經相當不錯。（圖／中信兄弟提供）

中職37年球季火熱點燃！中信兄弟今（29）日回到台中洲際主場，現場湧入破萬球迷力挺。台中市政府運動局表示，洲際主場首戰即帶來滿滿驚喜，除了金曲歌王蕭煌奇現場飆唱年度主題曲〈奪還〉震撼全場外，「球后」戴資穎更跨界現身擔任開球嘉賓，為中信兄弟新球季投出「主場第一球」，嗨翻洲際棒球場。戴資穎今天為兄弟開球，她有運動底子，今天在投手丘上正常的投球距離開球，球直直地丟向捕手，雖然在本壘板前一步提前「挖地瓜」，但以業餘來說已經相當不錯，可惜捕手未能接捕，球漏到後面，小戴也露出大大笑容，相當開心。總教練平野惠一表示，感謝球迷長年支持中信兄弟，今年球隊以「奪還」作為年度口號，象徵主動出擊、勇於挑戰各隊強權。無論場上拚勁或場下應援氛圍，皆圍繞「奪還」精神，凝聚團隊向心力，也與球迷建立再度奪冠的共同信念。目前球隊狀態已調整到位，將全力迎接新賽季挑戰。此季另一大亮點為與國際品牌Red Bull合作，推出全新視覺全壘打頭盔貼紙，象徵打擊火力全面爆發，呼應年度口號「奪還」，展現爭冠決心。運動局長游志祥說明，中信兄弟2026年度主題歌曲〈奪還〉特別邀請金曲歌王蕭煌奇跨界操刀製作，由其親自作曲並領銜主唱，以極具感染力的嗓音詮釋球隊拚戰到底的精神，融合熱血與感動元素，成為球迷應援的重要旋律，點燃洲際棒球場滿滿熱情。今日「主場第一球」由世界球后戴資穎投出，為賽事揭開精彩序幕，也為球隊注入滿滿能量。運動局指出，市府持續推動「酷城市、酷運動」政策，積極完善運動環境並推廣棒球發展，台中市近年成功舉辦多項國際級棒球賽事，包括亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U23棒球錦標賽及世界棒球經典賽等，不僅提升城市國際能見度，也逐步打造台中成為具指標性的棒球城市。未來將持續優化運動設施與培訓資源，厚植基層實力，為台中培育更多優秀運動人才，並預祝中信兄弟本季全力拚戰，順利挑戰隊史第11座總冠軍。今日出席貴賓包含運動局長游志祥、北屯區區長陳宗祈、中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩及副董事長高英傑、中信兄弟領隊劉志威、總教練平野惠一及全體教練與球員、富邦悍將棒球隊領隊陳昭如、世界球后戴資穎、金曲歌王蕭煌奇及午資開發股份有限公司總經理李勳欽等人到場共襄盛舉。