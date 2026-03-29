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▲味全龍新洋投梅賽鍶先發5.1局失2分，收下本季首勝。（圖／味全龍提供）

味全龍今（29）日於大巨蛋交手樂天桃猿，儘管球場燈突然全暗，但靠轉隊而來的新洋投梅賽鍶先發5.1局失2分好投，搭配二年級生曾聖安5局上致勝全壘打，味全龍終場3：2力克樂天桃猿，連續5年球隊開幕戰都拿下勝利。樂天桃猿昨戰擊敗中信兄弟後，本場改面對味全龍，首局就靠陳晨威連續2天開轟、兩分砲先攻下分數，味全龍直到第四局才突破前隊友艾菩樂的投球，由朱育賢敲出長打率先上壘，郭天信飛球造成林政華接球失誤，先追回1分，後續劉俊緯再補上安打追平。五局上，曾聖安於1好1壞情況下，一棒掃出右外野全壘打，幫助味全龍逆轉比分，這也是曾聖安本季首轟，後續味全龍鐵牛棚發力，後續4.2局接力，再由林凱威守住最後局面，終場3：2擊敗樂天桃猿。賽後味全龍總教練葉君璋談到愛將曾聖安本戰出色發揮，笑說有觀察到他今年更成熟了，「笑容變少了，代表他可能更在乎自己一個表現，今年，我覺得他成熟蠻多的，希望他可以繼續保持。」