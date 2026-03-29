去年墊底的富邦悍將今年球季「真的」different了！今（29）日作客洲際棒球場對上中信兄弟，首局就靠新洋砲邦力多長打、搭配范國宸兩分砲先得分，後續全隊狂打17支安打，自第四局開始連續4局有得分進帳，終場8：2擊敗中信兄弟，睽違5年再於賽季首戰就奪勝，黃衫軍中信兄弟則苦吞2連敗。

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富邦悍將開局就得分　范國宸狂敲兩分砲

中信兄弟本場派出新洋投黎克先發，富邦悍將張洺瑀擔任開路先鋒，雖然無緣上壘，但2出局後新洋砲邦力多中職首打席就擊出二壘安打，第四棒范國宸直接扛出兩分砲，富邦悍將取得2：0領先。

中信兄弟於第二、三局靠詹子賢、宋晟睿適時安打各追回1分，但富邦悍將真的不一樣了，四局上攻勢再起，張洺瑀關鍵安打一棒打回2分。

中信兄弟啟動牛棚　陳琥、余謙接力登板都掉分

中信兄弟於第五局啟動牛棚，卻屢遭富邦悍將製造攻勢，兩位昔日第一輪指名的投手大物陳琥、余謙接力登板，3局丟掉4分，富邦悍將全場打線狂敲17支安打、攻下8分，終場8：2擊敗中信兄弟。

富邦悍將本場先發打線全員安打，范國宸包含開局兩分砲，全場貢獻猛打賞，林岳谷也有3安打，此外4人繳出雙安，包括備受矚目的超級大物王念好，本場打8棒、守三壘，也有雙安演出。

中信兄弟苦吞2連敗　富邦新洋投威戈神奪首勝

輸球的中信兄弟方面，繼昨戰再見觸身球輸球後，本場推出去年在日職投出好成績的新洋投黎克，卻擋不住富邦悍將攻勢，僅投4局失4分退場，富邦悍將開幕戰先發威戈神，主投5局被打出7安打失2分，順利拿下中職首勝。

▲中信兄弟新洋投黎克中職生涯首秀，先發主投4局丟4分退場。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟新洋投黎克中職生涯首秀，先發主投4局丟4分退場。（圖／中信兄弟提供）

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