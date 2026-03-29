統一獅新球季全新啟用主場亞太棒球場，首日開幕戰話題性十足，除賽後爆發暴力事件之外，自下午球迷進場後Threads、IG與PTT等各平台，就出現不少針對動線的怨言，其中包含本壘後方因沒有設置中央走道，造成第一排球迷座位空間淪為走道，「整場都在讓行，工讀生一直在道歉，看球興致都沒了」，至於外野自由席方面，球迷進場後「佔位」狀況明顯，加上有將近1000個座位沒開放，導致許多人被迫坐在走道、或是站整場看球，引發亞太棒球場動線待優化的相關討論。
本壘後預留空間不足 球迷座位區域變走道
今日比賽開打後，就有購買本壘後方8-14區的球迷發文抱怨，指出「座位設計到底多愚蠢，中間沒有走道排，往上貴賓室不能通過、靠走道卻沒有出口，只能跨過整排人，工讀生挨罵，球迷不斷借過到火大，請問測試賽到底改了什麼？」
實際上，亞太棒球場測試期間，就有球迷針對一三壘側觀眾席預留空間不足提出質疑，當時台南市體育局表示，將與統一獅球團商討開幕戰後拆座椅改善走道空間動線的回饋，後續開幕戰售票期間，也確實看到統一獅球團針對一、三壘側部分，為增加中央走道，拆除500多席座位，以增加看球品質，但本壘後方狀況似乎未獲改善。
外野採用自由席 佔位問題嚴重、球迷坐走道看球
另有不少球迷也發文，提到由於外野採用自由席，當天到現場後發現許多位置都處於被佔位的狀態，最後只能坐在走道觀賽，畫面也拍到不少人站在最後方看球、等待座位空出，但中外野記分板下方卻有一大片座位，都被禁止入坐。
這部分賽前也有公開消息，中外野部分座位因視線不良、加上打者之眼上方也禁止坐人，因而光外野就有將近1000個座位閒置，球迷仍不買單、提出質疑，「既然當初就設計不能坐人，為何最初還要設計座位？站到腳痠看到座位空在那，真的很不爽」
統一獅開幕首戰 新主場亞太球場卻成焦點
除了動線之外，還有球迷散場交通、開賽時間訂在16點，導致三壘側過度曝曬等狀況，但除了抱怨，也有球迷稱讚球場從內野看出去視野廣闊、賽後表演燈光效果佳等等，同樣引發不少人討論。整體而言，統一獅開幕戰首日，除了比賽受到關注之外，亞太球場本身也成為話題焦點。
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今日比賽開打後，就有購買本壘後方8-14區的球迷發文抱怨，指出「座位設計到底多愚蠢，中間沒有走道排，往上貴賓室不能通過、靠走道卻沒有出口，只能跨過整排人，工讀生挨罵，球迷不斷借過到火大，請問測試賽到底改了什麼？」
實際上，亞太棒球場測試期間，就有球迷針對一三壘側觀眾席預留空間不足提出質疑，當時台南市體育局表示，將與統一獅球團商討開幕戰後拆座椅改善走道空間動線的回饋，後續開幕戰售票期間，也確實看到統一獅球團針對一、三壘側部分，為增加中央走道，拆除500多席座位，以增加看球品質，但本壘後方狀況似乎未獲改善。
外野採用自由席 佔位問題嚴重、球迷坐走道看球
另有不少球迷也發文，提到由於外野採用自由席，當天到現場後發現許多位置都處於被佔位的狀態，最後只能坐在走道觀賽，畫面也拍到不少人站在最後方看球、等待座位空出，但中外野記分板下方卻有一大片座位，都被禁止入坐。
這部分賽前也有公開消息，中外野部分座位因視線不良、加上打者之眼上方也禁止坐人，因而光外野就有將近1000個座位閒置，球迷仍不買單、提出質疑，「既然當初就設計不能坐人，為何最初還要設計座位？站到腳痠看到座位空在那，真的很不爽」
統一獅開幕首戰 新主場亞太球場卻成焦點
除了動線之外，還有球迷散場交通、開賽時間訂在16點，導致三壘側過度曝曬等狀況，但除了抱怨，也有球迷稱讚球場從內野看出去視野廣闊、賽後表演燈光效果佳等等，同樣引發不少人討論。整體而言，統一獅開幕戰首日，除了比賽受到關注之外，亞太球場本身也成為話題焦點。