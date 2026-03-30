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▲目前勇士的戰績排名全聯盟倒數第11位，這意味著他們只有9.4%的機率能幸運抽中前四順位，想要藉此獲得改變隊史的天才新秀，難度相當大。（圖／美聯社／達志影像）

▲明年賽季可能是柯瑞最後一年以「聯盟前十球星」身分進入開季。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊的2025-26賽季正走在命運的十字路口。隨著賽季接近尾聲，球隊平庸的戰績與核心球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）的傷病，讓外界開始關注勇士在今年夏天的選秀策略。根據最新數據顯示，勇士目前抽中2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀前四順位的機率僅為9.4%，這讓球團在「活在當下」與「投資未來」之間面臨極其艱難的抉擇。根據《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）記者丹尼·埃默曼（Danny Emerman）的分析，若柯瑞持續缺陣，勇士幾乎確定將從附加賽出局並進入樂透抽籤區。目前勇士的戰績排名全聯盟倒數第11位，這意味著他們只有9.4%的機率能幸運抽中前四順位，想要藉此獲得改變隊史的天才新秀，難度相當大。對於部分球迷建議球隊應直接「擺爛」以提升選秀順位，勇士管理層目前的態度依然堅決，傾向於只要柯瑞身體狀況許可，便會讓他回歸賽場，試圖在季後賽最後關頭放手一搏。現年38歲的柯瑞，職業生涯巔峰已進入倒數計時。對於明年即將滿 39 歲的他來說，球隊沒有時間等待年輕球員慢慢成長。報導指出，勇士在今年夏天的首要目標並非透過選秀重建，而是積極尋求即戰力的資深球星加盟。目前市場傳聞指出，洛杉磯快艇的球星雷納德（Kawhi Leonard）已成為勇士鎖定的頭號目標。勇士希望透過侵略性的交易或簽約，為柯瑞打造最後一套具備奪冠實力的先發陣容。儘管抽中高順位的機率渺茫，但若勇士最終落在第11或12順位，在2026年這個公認的選秀大年中，仍有機會選中如布朗（Mikel Brown）或阿門特（Nate Ament）等具備輪替實力的好手。然而，勇士隊很清楚，明年賽季可能是柯瑞最後一年以「聯盟前十球星」身分進入開季。如果不能在今夏做出決定性的補強，這支曾經的王朝球隊恐將眼睜睜看著柯瑞時代在遺憾中落幕。