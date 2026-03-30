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波士頓塞爾提克今（30 ）日客場挑戰夏洛特黃蜂，在當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）全場狂轟32分的帶領下，終場以114：99大勝黃蜂。這場勝利不僅讓塞爾提克成功報了本月初慘敗給對手的一箭之仇，更讓球隊成為東區第二支達成「單季50勝」的勁旅，並正式宣告鎖定季後賽席位。本場比賽綠衫軍雖然缺少了布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）與武切維奇（Nikola Vučević）三位核心主力，但塔圖姆扛起進攻大旗，全場5記三分球挹注32分，並外帶5籃板與8助攻。值得一提的是，塔圖姆在此役正式達成職業生涯14000分里程碑。他以28歲之齡成為 NBA 歷史上第5年輕達成此成就的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、安東尼（Carmelo Anthony）與字母哥（Giannis Antetokounmpo），紀錄含金量極高。除了塔圖姆的紀錄之夜，後衛普里查德（Payton Pritchard）也交出28分6籃板6助攻的亮眼數據，替補中鋒凱塔（Luke Kornet）則貢獻17分。塞爾提克從第二節起發動猛攻，單節轟下36分拉開差距，並在第三節一度取得75：55的20分領先優勢。儘管黃蜂隊在第四節由「三球」鮑爾（LaMelo Ball）發動反撲，一度將比分追至 9 分差距，但塔圖姆隨即回敬外線冷箭穩住局勢。黃蜂最終撤下主力認輸，無力阻擋綠衫軍收下3連勝。今日NBA九場比賽戰況激烈，另一場焦點戰役中，洛杉磯快艇以127：113擊潰密爾瓦基公鹿。快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）攻下20分，達成連續51場得分20+的壯舉，刷新個人與隊史紀錄，率領快艇豪取5連勝，鞏固西區爭冠競爭力。而在東區另一端，印第安納溜馬在席亞康（Pascal Siakam）30分、11籃板、6助攻的全能表現下，以135：118輕取邁阿密熱火。溜馬全隊7人得分上雙，靠著末節一波27：11的攻勢帶走比賽。