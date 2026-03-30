金州勇士隊的未來正籠罩在巨大的不確定性中。隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季進入尾聲，執掌兵符11年、率隊奪下四座總冠軍的功勳主帥科爾（Steve Kerr）合約即將到期。儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）公開表達希望與老搭檔續約。但此前曾有消息傳出勇士隊的助理教練們並默認科爾不會回歸，認為球隊教練團將迎來洗牌。
戰績不佳與身心俱疲 科爾灣區任期恐達終點
現年60歲的科爾目前正處於合約最後一年。根據《舊金山標準報》記者Tim Kawakami指出，在勇士本季大概率以負戰績收場的情況下，目前這支球隊的總教練位置前景存在不確定性。
自2022年奪冠後，勇士的競爭力逐年下滑，2023-24 賽季更是無緣季後賽。儘管總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）試圖透過補強重開奪冠窗口，但效果不彰，加上陣中主力球員相繼受傷（如巴特勒ACL斷裂），讓科爾面臨執教生涯最大的壓力與瓶頸。根據《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）先前報導，多名助理教練已經默認科爾下賽季不會回歸。
柯瑞力挺老搭檔：絕不為其他教練效力
面對換帥傳聞，勇士靈魂人物柯瑞的態度非常明確。記者Nick Friedell在播客節目中透露：「柯瑞絕對希望科爾留下，兩人的夥伴關係維持多年。勇士若想在短期內重返爭冠行列，沒有人比科爾更合適。」
柯瑞曾多次表示，如果可以選擇，他絕不願意為科爾以外的教練效力；而科爾也曾感性回應，稱自己「永遠不會主動離開柯瑞」。然而，長期爭冠帶來的高壓環境已讓人身心俱疲，這份革命情感是否足以抵擋現實的疲勞感，仍是未知數。
在今年賽季中，此前《The Ringer》就曾報導過內部消息指出，多位助理教練已默認科爾下賽季不會回歸，勇士帥位恐迎來大洗牌。
Friedell認為科爾還是有可能回歸，「我被反覆問到：『你認為Steve（科爾）會回來嗎？』我的答案是肯定的，因為我認為這支球隊，尤其是考慮到我們今晚在這期節目中討論的內容，他們渴望全力以赴。沒有其他人能比史蒂夫·科爾更能帶領他們走向新的高度。更何況，Steph（柯瑞）也希望他回來，而且他們多年來一直保持著良好的合作關係。」
勇士補強鎖定雷納德、詹姆斯
在主帥去留未定的同時，勇士管理層正醞釀一場豪賭。Kawakami在《舊金山標準報》的一篇文章中建議，勇士應在今夏全力追求雷納德（Kawhi Leonard）或詹姆斯（LeBron James）。
知名記者Marc Stein指出，其他球隊高層也認為勇士隊是湖人球星詹姆斯目前傳聞中「為數不多的幾個可信目的地之一」，詹姆斯將在今年夏天成為自由球員。
目前的傳聞指出，由於洛杉磯快艇涉嫌規避工資帽簽約的調查仍在進行，雷納德2026-27賽季價值5030萬美元的合約最終年恐被NBA宣告無效。若此情況發生，勇士計畫以兩年4000萬美元分別續約格林（Draymond Green）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並動用全額中產特例（預計約1505萬美元）來招攬巨星加盟，為柯瑞的最後巔峰期做最後衝刺。
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現年60歲的科爾目前正處於合約最後一年。根據《舊金山標準報》記者Tim Kawakami指出，在勇士本季大概率以負戰績收場的情況下，目前這支球隊的總教練位置前景存在不確定性。
自2022年奪冠後，勇士的競爭力逐年下滑，2023-24 賽季更是無緣季後賽。儘管總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）試圖透過補強重開奪冠窗口，但效果不彰，加上陣中主力球員相繼受傷（如巴特勒ACL斷裂），讓科爾面臨執教生涯最大的壓力與瓶頸。根據《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）先前報導，多名助理教練已經默認科爾下賽季不會回歸。
面對換帥傳聞，勇士靈魂人物柯瑞的態度非常明確。記者Nick Friedell在播客節目中透露：「柯瑞絕對希望科爾留下，兩人的夥伴關係維持多年。勇士若想在短期內重返爭冠行列，沒有人比科爾更合適。」
柯瑞曾多次表示，如果可以選擇，他絕不願意為科爾以外的教練效力；而科爾也曾感性回應，稱自己「永遠不會主動離開柯瑞」。然而，長期爭冠帶來的高壓環境已讓人身心俱疲，這份革命情感是否足以抵擋現實的疲勞感，仍是未知數。
在今年賽季中，此前《The Ringer》就曾報導過內部消息指出，多位助理教練已默認科爾下賽季不會回歸，勇士帥位恐迎來大洗牌。
Friedell認為科爾還是有可能回歸，「我被反覆問到：『你認為Steve（科爾）會回來嗎？』我的答案是肯定的，因為我認為這支球隊，尤其是考慮到我們今晚在這期節目中討論的內容，他們渴望全力以赴。沒有其他人能比史蒂夫·科爾更能帶領他們走向新的高度。更何況，Steph（柯瑞）也希望他回來，而且他們多年來一直保持著良好的合作關係。」
勇士補強鎖定雷納德、詹姆斯
在主帥去留未定的同時，勇士管理層正醞釀一場豪賭。Kawakami在《舊金山標準報》的一篇文章中建議，勇士應在今夏全力追求雷納德（Kawhi Leonard）或詹姆斯（LeBron James）。
知名記者Marc Stein指出，其他球隊高層也認為勇士隊是湖人球星詹姆斯目前傳聞中「為數不多的幾個可信目的地之一」，詹姆斯將在今年夏天成為自由球員。
目前的傳聞指出，由於洛杉磯快艇涉嫌規避工資帽簽約的調查仍在進行，雷納德2026-27賽季價值5030萬美元的合約最終年恐被NBA宣告無效。若此情況發生，勇士計畫以兩年4000萬美元分別續約格林（Draymond Green）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並動用全額中產特例（預計約1505萬美元）來招攬巨星加盟，為柯瑞的最後巔峰期做最後衝刺。