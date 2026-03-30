我是廣告 請繼續往下閱讀

台南亞太國際棒球訓練中心於昨（29）日熱鬧迎來中職首戰，不料賽後竟發生令人震驚的暴力事件。一名49歲男子因不滿被勸阻別站走道，竟當眾掌摑一名中職聯盟工讀生，導致對方嘴角流血。中職聯盟隨即發表強硬聲明，宣布將該名人士列為「永久黑名單」，嚴禁進入全台職棒賽場。事發於29日晚間7時30分許，當時球場正進行賽後活動。根據現場目擊影片顯示，該名49歲蔣姓男子疑因不滿球場管制措施，與工作人員發生口角。隨後工讀生上前勸導，蔣男竟情緒失控，當眾大力掌摑工讀生左臉。此舉引發周遭球迷驚呼，影片在Threads等社群平台曝光後，更招致全台球迷一致譴責。中職會長蔡其昌第一時間震怒發聲，強調「暴力零容忍」並親自留言表示「一定提告」。目前蔡姓工讀生已在聯盟陪同下完成驗傷，全案由台南市警三分局依傷害罪嫌偵辦。針對禁止該球迷進場的處分，聯盟並非依據內部賽務規章，而是行使《票券使用規則及安全規定》賦予主辦單位的權利。根據該規定，「違反本規則及安全規定，或有影響公共安全者，中華職業棒球大聯盟得拒絕票券持有人行使權利。」法理上，這屬於主辦單位基於維護賽事品質與公共安全的「契約終止權」。由於該男行為已嚴重破壞觀賽秩序並涉及人身攻擊，聯盟有權單方面終止買賣關係，並拒絕該對象未來再度購票入場，這也是職業運動保護工作人員與優質球迷的必要手段。