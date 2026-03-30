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多倫多暴龍隊今（30）日在主場展現了令人窒息的統治力！在對陣奧蘭多魔術的季後賽排位關鍵戰中，暴龍隊於第二節發動了一波震撼全美的「31：0」超級攻擊波，直接打崩對手防線。最終暴龍以139：87狂勝魔術52分，不僅創下NBA有統計以來「史上最長的連續得分紀錄」，也送給魔術隊史最慘烈的一場敗仗。暴龍球星巴恩斯（Scottie Barnes）這一場比賽不到30分鐘就拿到23分、15助攻的，也是聯盟史上首位可以達成此紀錄的前鋒球員。本場比賽開局雙方互有往來，然而魔術隊在首節後半段突然進攻斷電。進入第二節後，暴龍隊更是開啟狂暴模式，打出一波連得31分且一分未失的瘋狂攻勢，一舉將分差拉開。這波「31：0」不僅刷新了NBA歷史紀錄，也讓多倫多主場球迷陷入瘋狂。這是自90年代中期NBA開始統計此類數據以來最大的單場得分高潮。魔術隊此役完全不在狀態，全隊出現高達27次失誤，其中20次被暴龍直接搶斷。主將班凱羅（Paolo Banchero）手感冰冷，全場14投僅3中拿到9分，還發生5次失誤。全隊12人上場的正負值全數為負數，慘敗52分也打破了魔術隊史原先51分的輸球分差紀錄。儘管暴龍今日缺少頭號得分手英格拉姆（Brandon Ingram），但全隊發揮極其出色，共有8人得分上雙。巴雷特（RJ Barrett）攻下全場最高的24分，馬穆（Sandro Mamukelashvili）替補出發貢獻19分，展現深厚的陣容深度。陣中球星巴恩斯更是此戰的靈魂人物，他僅出賽不到30分鐘，便繳出23分、15助攻的驚人成績。15次助攻不僅刷新個人生涯新高，更讓他成為NBA史上首位能在不到30分鐘內完成「23+15」數據的前鋒球員。在贏得這場關鍵的「卡位戰」後，暴龍隊收下2連勝，排名也順勢攀升至東區第五位，在季後賽門票爭奪戰中佔據有利位置。反觀魔術隊近期狀態低迷，在爭取直接晉級季後賽的道路上顯得極為被動。