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台南亞太國際棒球場昨（29）日啟用首戰，竟爆發震驚全台的球迷掌摑工讀生暴力事件。隨著現場側拍影片在Threads瘋傳，網友發現剛奪下全英羽球公開賽混雙冠軍的，當時人就坐在事發熱區後方。目睹全程的他表情驚恐、嘴巴張大的「吃驚臉」意外成為全場側錄亮點，他隨後也親自現身留言區，心有餘悸地認證：「那一下真的很大力！」昨晚統一獅與台鋼雄鷹的歷史性首戰，現場湧入逾2.3萬名球迷，連總統賴清德也親臨現場。然而在賽後表演環節，一名蔣姓男子因不滿管制，竟當眾掌摑蔡姓工讀生。影片畫面顯示，當時坐在後排的葉宏蔚正巧目擊這驚悚的一幕，他瞬間驚呆、目瞪口呆的神情被完整錄下。葉宏蔚事後在社群平台回憶這段「第一現場」經歷，憤慨表示：「不要看我.... 那個人超過分」、「那一下真的很用力」、「我真的已經看到了（嘆氣）」，字裡行間透出對受害者的同情與對施暴者的強烈不滿。據了解，該名蔡姓工讀生遭掌摑後，嘴角立刻紅腫出血。而透過葉宏蔚的現場證詞，側面證實了施暴者的力道之大，絕非一般的推擠摩擦。此事件也迅速引發連鎖反應，中職會長蔡其昌震怒宣布將蔣男列為「永久黑名單」。蔡姓工讀生的家屬事後也在網路上報平安，表示雖有耳鳴，但目前聽力已恢復，後續將在聯盟與蔡其昌會長的協助下，對該名男子告到底，捍衛勞動尊嚴。涉嫌動手的49歲蔣姓男子，身分被起底為台南某房仲加盟店的儲備經理。雖然他目前已被警方依傷害罪嫌偵辦，但其任職的公司行動更快，已於今日凌晨發表緊急聲明，強調對暴力零容忍，宣布即日起終止與該員工的聘僱關係。