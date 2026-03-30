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▲吳亞馨無預警證實已經當媽。（圖／翻攝自吳亞馨IG@maggiewu1008）

曾演《海派甜心》、《泡沫之夏》打開知名度

吳亞馨曬近況照 氣色依舊亮眼

42歲女星吳亞馨近年幾乎淡出演藝圈，社群也長時間未更新，沒想到昨（29）日突然發文，無預警證實已升格當媽，消息一出立刻掀起關注，她在貼文中寫下：「好久不見，我現在是太太，是一個2歲大兒子的媽！」升格人妻後低調分享人生新階段，讓不少粉絲又驚又喜。吳亞馨過去以模特兒身分出道，後來轉戰戲劇圈，曾參與《海派甜心》、《泡沫之夏》等偶像劇演出，逐漸累積知名度，不過近幾年她明顯減少公開露面，作品與曝光度都大幅降低，也讓外界一度以為她已退出演藝圈。事實上，吳亞馨上一次更新Instagram已是2023年2月，已經超過3年沒有新動態，這次突然回歸社群直接拋出自己「已婚＋當媽」的消息，衝擊感十足，由於過去從未公開相關感情與家庭動向，讓不少網友直呼完全超震驚，也有粉絲留言祝福：「太低調了吧」、「一出現就是大消息」。隨著貼文公開，吳亞馨也同步曬出近況照，只見她膚況依舊白皙透亮，面對鏡頭露出淡淡微笑，整體狀態維持得相當好，相比過去多了一份成熟與從容，整體氣質也更顯穩定，讓不少網友大讚「完全沒變」、「還是很漂亮」。對於消失在螢光幕前的這段時間，吳亞馨形容是人生不同階段的轉變，也提到透過這段時間沉澱，心態變得更加穩定：「慢慢的什麼都好。」至於未來是否會復出，她並未進一步說明，但從貼文與狀態來看，目前重心似乎放在家庭與生活。