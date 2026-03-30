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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊昨（29）日在全新主場亞太成棒主球場，迎來新賽季首戰，最終以3：1擊敗台鋼雄鷹，但在賽後活動期間，一名男性球迷因不服工讀生勸導，竟當眾掌摑工作人員，引燃全網球迷怒火，中華職棒今（30）日也發表聲明，正式將這名動手的球迷列入黑名單，回顧中華職棒歷史上，針對言行過激、公然侮辱甚至肢體衝突的球迷，聯盟與球團曾多次祭出「無限期禁止入場」的鐵腕處分。早期兄弟象的忠實球迷「江大帥」以熱情與獨特的應援方式，在職棒界廣為人知，但在2003年江大帥遭到中華職棒聯盟禁止入場，成為職棒史上首位被禁止入場的球迷，禁令直到2007年才解除。蘇姓球迷在2013年進場觀看比賽時，因搶接界外球，踢到2名女球迷，並與男球迷發生肢體衝突，最終被聯盟列為黑名單並禁止入場觀戰。時間快轉到2020年，當年5月24日富邦悍將在洲際棒球場交手中信兄弟，雙方因觸身球發生「板凳清空」衝突，後有球迷在看台上對陳鴻文怒飆「三字經」最終中信兄弟查出2名球迷身份，並列為不受歡迎名單，而中華職棒聯盟也禁止這2名球迷進入球場觀戰，這起案例也成為職棒史上，首次因辱罵球迷而遭禁止入場的案例。網紅「吃屎哥」游兆霖，在2021年9月20日富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，吃屎哥從觀眾席直接跳進場內，並裸著上半身奔跑，比賽也因此中斷數分鐘，這個鬧場行為也讓他被列為球場黑名單，不得再進場。隨後在2023年，中信兄弟特別邀請到美國職籃NBA丹佛金塊隊前鋒「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）擔任開球嘉賓，吃屎哥直接衝進場內強抱MPJ，讓他當場愣住，隨後吃屎哥也被保安人員強行帶離球場。2022年5月29日，中信兄弟交手味全龍的比賽，比賽過程中有現場球迷對著球員休息是大喊「不要打假球」聯盟在第一時間也開始尋找該名球迷，最終聯盟發出公告，並針對該名球迷提出公然侮辱等提告，並表示該名球迷將永久不得入場。除聯盟公告的禁止入場外，職棒史上也有球團公告禁止進入單一球場案例，2024年5月12日，樂天桃猿主場賽事，一名球迷不聽聯盟工作人員勸導勿倚靠欄杆，且出手毆打工讀生，球團與聯盟當下立即聯絡警方協助處理，最終樂天球團無限期禁止該球迷再次進場。2024年6月，一名富邦悍將球迷，帶著「冰粽」入場，並表示要請Fubon Angels吃，隨後將冰粽丟給Fubon Angels成員蓁蓁及李雅英，隨即被制止並驅離球場，影片在網路上流傳，並被球迷稱為「冰粽哥」，相隔一個月冰粽哥再次出招，趁著局間溜進內野熱區，並企圖利用「釣竿送情書」給李雅英。最終富邦悍將發布公告，表示悍將球團已將該名球迷列為禁止進入富邦悍將主場名單，如有蓄意遮掩、變裝再次進入，將一律驅逐出場。