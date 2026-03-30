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丹佛金塊隊的奪冠之路再添變數。陣中全能大前鋒「AG」艾倫戈登（Aaron Gordon）因左小腿緊繃，在今（30）日對陣金州勇士隊的賽前被緊急列入傷兵名單，缺席了他本賽季的第44場比賽。金塊代教練大衛阿德爾曼（David Adelman）表示，考量到戈登過去兩年的傷病史，球團決定採取預防性措施，確保他能以健康狀態迎接季後賽。現年30歲的戈登在今日起床後感到左小腿緊繃，隨即向球隊醫療團隊回報不適感。總教練阿德爾曼在開賽前指出：「戈登現在的狀況太過敏感，不適合冒險讓他上場。在例行賽剩餘不多的情況下，如果他現在上場導致受傷，哪怕只是休息兩週，對我們來說都是致命的打擊。」阿德爾曼強調，雖然多數時候會希望球員上場嘗試看看身體反應，但今日絕對不是那個時機，球員的長期健康與心理狀態才是球團最優先的考量。本賽季對戈登而言極其艱難，他出賽的32場比賽中，場均貢獻16.6 分5.9籃板2.5助攻，投籃命中率高達50.1%，三分球命中率也有39.9%的優異水準。數據顯示，當戈登在場時，金塊隊每百回合能少丟5.6分，這是全隊輪替陣容中最大的防禦效率差距，足以證明他在防守端的不可替代性。然而，反覆發作的右大腿後側肌群（Hamstring）拉傷，曾讓他從1月底起缺陣長達六週，直到3月初才重返賽場。自去年11月12日起，金塊隊頻繁遭遇傷病困擾，全隊完整輪替陣容同時在場的情況僅發生過兩次。阿德爾曼教練無奈表示，原本希望能有20場比賽磨合完整陣容，後來降到15場、10場，現在看來甚至連5場都顯得奢侈。回顧去年季後賽，戈登曾帶著右小腿傷勢強行出戰，並投進兩記絕殺球，但最終在對陣奧克拉荷馬雷霆的系列賽第 6 戰遭遇左大腿後側肌群拉傷。今年金塊隊顯然吸取了教訓，首要目標是讓戈登在完全健康的狀態下開啟季後賽征程。