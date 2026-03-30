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▲從創隊開始的選秀會，李凱威被味全龍以第二輪第一順位被挑中開始，這位從文化大學投入選秀的二壘手就是球隊的主幹。（圖／味全龍提供）

▲近年中信兄弟能夠3度奪冠、4度進入台灣大賽，岳東華在二壘防區的守備功不可沒。（圖／中信兄弟提供）

▲整體來說，中信兄弟與岳東華合約談判過程相當順利，雙方都有長期合作的共識，甚至在月薪內容、激勵獎金條件，都能夠快速取得共識。（圖／中信兄弟提供）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒新球季在上周六開始，除了先前公佈過部分團隊薪資狀況的台鋼雄鷹、樂天桃猿之外，富邦悍將、味全龍與中信兄弟都在球季開始之前，直接公佈團隊主力薪資情形。其中味全龍李凱威、中信兄弟岳東華都以球隊主戰二壘手的身份，分別拿到最長8年與最長6年的複數年合約，甚至李凱威的合約總值超過1億元。這代表現在職棒的熱潮下，球隊更願意投入長期合約留下球隊基石，甚至願意就不同的出發考量角度去評估，給予球員相對應的大型合約。味全龍隊李凱威今年進入第6個一軍賽季，身為球隊不動的前段棒次與中線主力球員，李凱威是味全龍的這幾年支柱之一。由於李凱威最快可在後年球季結束後取得自由球員資格，加上來到一軍的前5個球季都可以出賽百場以上，始終穩定的健康出賽，因此季前李凱威與味全龍簽下附帶選擇權、最長可達8年的合約，合約總值最高破億元，合約期間內的平均月薪80萬元，這不僅代表著味全龍對這位創隊元老的肯定，也對他未來持續穩定貢獻的期待。從創隊開始的選秀會，李凱威被味全龍以第二輪第一順位被挑中開始，這位從文化大學投入選秀的二壘手就是球隊的主幹。從創隊第一年的二軍例行賽、升上一軍例行賽、首度打進季後賽、拿到總冠軍，一路以來李凱威跟球隊的許多年輕球員已建立深厚感情，也因此李凱威想要長期留隊的願望，是經紀團隊與味全龍在休賽季討論合約的主軸，在即便取得自由球員資格後仍能獲得相對應的身價，且繼續能長期留在味全龍內，是這張複數年合約討論的主要概念。由於李凱威心向味全龍，並期待能夠長期留隊，才創造出這個最長8年的延長合約，味全龍想要滿足球員需求，但又有符合保障的需求下，這個8年合約的第一階段為前面4年的保證合約，讓李凱威即便取得了自由球員資格，仍能在合約架構下持續留隊而無法行使權利。4年保證合約結束後，先有後續的2年合約選擇權，在正常狀況之下，李凱威應該已有自由球員的資格，味全龍可選擇執行已談好的複數合約選項，而李凱威也保有若球隊執行合約後，部分不滿意的跳脫權利。最後的2年選擇權，味全龍與李凱威將再重複一次是否執行合約選擇權的狀況，概念與前次的合約選擇權相同。整體來說，這最大8年的複數年合約是基於李凱威有長期留隊的意願與想要的合約保障；而在球隊予球員想要的合約長度時，也有球隊優先是否執行合約的權利，但只要李凱威健康的持續繳出正常成績，後續的合約選擇權若順利執行，李凱威的平均月薪篤定破百萬，直逼近期中職大合約的內容。等於李凱威想要有保障，而球隊也有選擇權利，雙方都獲得想要的條件。同樣與球隊簽下延長合約的內野中線則是中信兄弟的岳東華，近年中信兄弟能夠3度奪冠、4度進入台灣大賽，岳東華在二壘防區的守備功不可沒。中信兄弟願意與岳東華提簽下5+1的複數年合約，是對於他守備能力的肯定，而這也跟過去中信兄弟想要的球風相符，固若金湯的防守再搭配穩定的團隊戰力，是這幾年戰績保持穩定的關鍵，也是球隊想要的文化。先前中信兄弟才與江坤宇簽下10年合約，現在再跟岳東華至少續約5年，讓這組內野中線能長期搭配。由於岳東華即將取得自由球員資格，因此岳東華經紀團隊與中信兄弟，都有意願以複數年合約為討論的出發點。而這幾年已經建立出談薪內規的中信兄弟，對於岳東華的守備能力給予相對應高評價，先以加薪高標的月薪12萬作為新合約的起始點，再給予過往團隊貢獻給予肯定，最終雙方達成5年合約共識、起始月薪60萬元、總額為6300萬元，另外再有1年的延長合約選項，只要岳東華有一定的在合約的過程裡出賽數達標，就可獲得延長執行。整體來說，中信兄弟與岳東華合約談判過程相當順利，雙方都有長期合作的共識，甚至在月薪內容、激勵獎金條件，都能夠快速取得共識。主要原因還是中信兄弟認為岳東華目前是團隊不可或缺的角色之一，因此岳東華若能維持類似的出賽表現，這份合約已給予基本的薪資條件；反之若岳東華在進攻端輸出成效提升，或是協助球隊戰績登頂，都可再會有更高的月薪調幅，以及相對應的激勵獎金可以取得，等同這份合約是對團隊形防守球員的高度肯定。在近期中職的「大自由球員時代」開啟後，也許使得球團與經紀公司開始思考，若能提前達成大型複數年合約，對彼此都更有好處。經紀公司與球團可以有更多的時間空間，討論彼此想要的合約類型；球隊能夠避免在球員執行自由球員權利時，競價導致合約成本高漲；而球員也能夠避免在是否行使自由球員權利的時間壓力下，必須倉促地做出決定。或許未來正面案例越來越多，使得內部有更多的正面循環，提早綁定長約將成為中職另一股風潮。