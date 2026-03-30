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奧克拉荷馬雷霆隊今（30）日在主場Paycom Center迎戰紐約尼克，儘管尼克隊祭出極具侵略性的貼身防守，試圖封鎖雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），但這位上屆MVP仍在關鍵時刻挺身而出。靠著SGA全場轟下30分，以及威廉斯（Jalen Williams）穩定輸出的22分，雷霆最終以111：100擊退尼克，持續在競爭激烈的西區季後賽卡位戰中領跑。尼克隊今日由阿努諾比（OG Anunoby）領銜防守，整場比賽對SGA進行如影隨形的包夾與干擾。然而，比賽進入第四節最後四分鐘，雷霆卡魯索（Alex Caruso）的一次精妙掩護，讓SGA成功擺脫防守空檔。他毫不猶豫地在外線起手，命中一記致勝的三分彈，將領先優勢擴大至9分。SGA今日投籃手感雖僅18投8中，但憑藉優異的切入造犯規能力，全場罰球16投13中，貢獻30分、4助攻與3籃板，帶領雷霆（59 勝 16 敗）守住主場勝利。目前雷霆在西區排名第一，領先緊追在後的聖安東尼奧馬刺2場勝差。雷霆隊的防守核心多特（Lu Dort）今日也有亮眼表現，他在首節完成一次震撼全場的二次進攻雙手補扣，展現出如美式足球線衛般的強悍體格。多特今日7投4中得到12分，根據數據統計，本季只要多特得分上雙，雷霆的戰績是驚人的19勝5敗（勝率.792）。此外，本季飽受傷病困擾的前鋒威廉斯（Jalen Williams），今日也展現全明星等級的侵略性。他多次強行突破尼克球星布里吉斯（Mikal Bridges）的防線，全場11投7中高效砍下22分。這僅是他本季第30場出賽，隨著季後賽臨近，威廉斯的回歸對雷霆無疑是劑強心針。今日一戰是聯盟第一（雷霆）與第六（尼克）防守強權的對決。在肢體接觸激烈的對抗中，雷霆隊採取更積極的禁區攻擊策略，全場獲得 38 次罰球機會並命中 31 球（命中率 81.6%）；反觀尼克隊全場僅獲得17次罰球機會，這高達18分的罰球得分差距成為勝負的分水嶺。尼克隊方面，雖然擁有布倫森（Jalen Brunson）與新加入的唐斯（Karl-Anthony Towns）坐鎮，但在雷霆緊密的團隊防守下，始終無法在末節翻轉戰局。