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在今日進行的金塊對陣勇士的 NBA 例行賽中，球場上爆發了一場激烈的衝突。金塊隊的傑克·納吉（Zeke Nnaji）與勇士隊的小蓋瑞‧佩頓（Gary Payton II）發生口角，隨後佩頓更是一手扯掉了納吉的頭帶，令現場氣氛瞬間降至冰點。勇士作客金塊主場挑戰連勝，在比賽中斷卻爆發意外插曲。事發於本場比賽第二節進行約兩分鐘，佩頓（Gary Payton II）在一次抄截後快攻遭到金塊小將內吉（Zeke Nnaji）直接將他抱下，隨即場上便爆發大場面，連保全人員都上場將兩隊球員抱開。先是金塊隊球星賈邁爾·莫瑞（Jamal Murray）推了勇士小將克萊爾一把（LJ Cryer），接者勇士隊以狄安東尼·梅爾頓（De'Anthony Melton）為首的球員們便衝上前想找對手理論，雙方隨即產生言語交換進而導致肢體衝突。其中佩頓情緒激動，竟伸手扯掉了納吉頭上的頭帶。納吉對此感到非常憤怒，隨即回頭理論。兩隊球員也紛紛圍攏過來，場面一度十分混亂，比賽也因此暫時被中斷了下來。裁判與兩隊教練及工作人員迅速介入，試圖平息事態。經過一番努力，雙方球員終於被分開，比賽得以繼續進行。然而，這次衝突無疑為比賽增添了許多火藥味。值得一提的是，向來以「大嘴巴」著稱的勇士隊球員卓蒙德·格林（Draymond Green）此次並未參與衝突。這也讓許多球迷感到驚訝。而整個衝突也產生了三個技術犯規，分別是納吉、佩頓以及梅爾頓。