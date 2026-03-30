NBA美國職籃（National Basketball Association）首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將於4月4日、4月5日在新北市板橋體育館盛大登場。本次賽事亮點除集結HBL男女組強權爭奪新加坡總決賽門票外，更重磅邀請到擁有「地表最強175」稱號的傳奇球星以賽亞．湯瑪斯（Isaiah Thomas）訪台擔任嘉賓。
傳奇球星湯瑪斯首度訪台 深入基層指導
原定出席的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因身體因素不克前來，改由曾2度入選全明星賽、巔峰時期場均轟下28.9分的傳奇控衛以賽亞．湯瑪斯接力訪台。以賽亞．湯瑪斯預計於4月1日晚間抵達桃園國際機場，展開為期5天的行程。
除了現身選拔賽現場與球迷見面，以賽亞．湯瑪斯此行更負有傳承經驗的使命。他將與曾任籃網、雷霆隊投籃教練的哈靈頓（Adam Harrington）合作，在4月2日及4月3日分別針對男、女子組球員進行「NBA Training Camp」訓練指導。此外，他也將參與「NBA Cares」公益活動，深入偏鄉學童群體，展現NBA對社區關懷的精神。
HBL男女四強齊聚板橋 爭奪新加坡總決賽門票
本次台灣分區選拔賽採單淘汰制，最終奪冠的隊伍將代表台灣前往新加坡參加總決賽。參賽隊伍皆為一時之選，包含：
男子組： 東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。
女子組： 北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。
全方位賽事饗宴 豐富表演與多管道直播
為期2天的賽事不僅有高水準的基層籃球競技，更邀請鳳凰城太陽隊啦啦隊與緯來原創節目《宇宙啦啦隊》成員帶來動感演出。球迷可透過緯來體育台、緯來精采台、愛爾達體育MAX1台及Hami Video等平台收看LIVE直播。若下載「緯來電視網APP」，還能觀賞獨家放送的神祕嘉賓現場演唱。
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原定出席的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因身體因素不克前來，改由曾2度入選全明星賽、巔峰時期場均轟下28.9分的傳奇控衛以賽亞．湯瑪斯接力訪台。以賽亞．湯瑪斯預計於4月1日晚間抵達桃園國際機場，展開為期5天的行程。
除了現身選拔賽現場與球迷見面，以賽亞．湯瑪斯此行更負有傳承經驗的使命。他將與曾任籃網、雷霆隊投籃教練的哈靈頓（Adam Harrington）合作，在4月2日及4月3日分別針對男、女子組球員進行「NBA Training Camp」訓練指導。此外，他也將參與「NBA Cares」公益活動，深入偏鄉學童群體，展現NBA對社區關懷的精神。
HBL男女四強齊聚板橋 爭奪新加坡總決賽門票
本次台灣分區選拔賽採單淘汰制，最終奪冠的隊伍將代表台灣前往新加坡參加總決賽。參賽隊伍皆為一時之選，包含：
男子組： 東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。
女子組： 北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。
全方位賽事饗宴 豐富表演與多管道直播
為期2天的賽事不僅有高水準的基層籃球競技，更邀請鳳凰城太陽隊啦啦隊與緯來原創節目《宇宙啦啦隊》成員帶來動感演出。球迷可透過緯來體育台、緯來精采台、愛爾達體育MAX1台及Hami Video等平台收看LIVE直播。若下載「緯來電視網APP」，還能觀賞獨家放送的神祕嘉賓現場演唱。
|日期
|時間
|活動內容
|地點
|4/1
|晚間
|湯瑪斯抵台
|桃園國際機場環宇商務中心
|4/2
|14:00-15:00
|NBA Training Camp（男子組訓練）
|未公開
|15:00-15:50
|NBA Cares（偏鄉學童公益訓練）
|未公開
|4/3
|16:00-16:30
|Her Time to Play（女子組訓練）
|未公開
|4/4
|10:00-18:00
|NBA未來之星邀請賽 Day 1 準決賽
|板橋體育館
|4/5
|13:00-17:00
|NBA未來之星邀請賽 Day 2 總決賽
|板橋體育館
|4/6
|上午
|湯瑪斯離台
|桃園國際機場環宇商務中心