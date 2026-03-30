我是廣告 請繼續往下閱讀

日期 時間 活動內容 地點 4/1 晚間 湯瑪斯抵台 桃園國際機場環宇商務中心 4/2 14:00-15:00 NBA Training Camp（男子組訓練） 未公開 15:00-15:50 NBA Cares（偏鄉學童公益訓練） 未公開 4/3 16:00-16:30 Her Time to Play（女子組訓練） 未公開 4/4 10:00-18:00 NBA未來之星邀請賽 Day 1 準決賽 板橋體育館 4/5 13:00-17:00 NBA未來之星邀請賽 Day 2 總決賽 板橋體育館 4/6 上午 湯瑪斯離台 桃園國際機場環宇商務中心

NBA美國職籃（National Basketball Association）首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將於4月4日、4月5日在新北市板橋體育館盛大登場。本次賽事亮點除集結HBL男女組強權爭奪新加坡總決賽門票外，更重磅邀請到擁有「地表最強175」稱號的傳奇球星以賽亞．湯瑪斯（Isaiah Thomas）訪台擔任嘉賓。原定出席的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因身體因素不克前來，改由曾2度入選全明星賽、巔峰時期場均轟下28.9分的傳奇控衛以賽亞．湯瑪斯接力訪台。以賽亞．湯瑪斯預計於4月1日晚間抵達桃園國際機場，展開為期5天的行程。除了現身選拔賽現場與球迷見面，以賽亞．湯瑪斯此行更負有傳承經驗的使命。他將與曾任籃網、雷霆隊投籃教練的哈靈頓（Adam Harrington）合作，在4月2日及4月3日分別針對男、女子組球員進行「NBA Training Camp」訓練指導。此外，他也將參與「NBA Cares」公益活動，深入偏鄉學童群體，展現NBA對社區關懷的精神。本次台灣分區選拔賽採單淘汰制，最終奪冠的隊伍將代表台灣前往新加坡參加總決賽。參賽隊伍皆為一時之選，包含：男子組： 東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。女子組： 北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。為期2天的賽事不僅有高水準的基層籃球競技，更邀請鳳凰城太陽隊啦啦隊與緯來原創節目《宇宙啦啦隊》成員帶來動感演出。球迷可透過緯來體育台、緯來精采台、愛爾達體育MAX1台及Hami Video等平台收看LIVE直播。若下載「緯來電視網APP」，還能觀賞獨家放送的神祕嘉賓現場演唱。