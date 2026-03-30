舞台劇《婚內失戀》2026年4月10日起將於水源劇場加演回歸，並以「封箱演出」形式劃下句點，近日演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如接受訪問，聊到對「婚內失戀」的看法，何如芸則坦言，最後角色「陳柔安」與⾼志偉（柯叔元 飾）背出當年婚姻誓言的台詞時都會忍不住落淚。

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碎裂的誓言　何如芸：最難過的是背出當初的承諾

談及「婚內失戀」的意義，柯叔元認為，當感情不再如以往幸福，便會產生類似失戀的落差：「在感情當中感覺淡了，或覺得婚姻沒有以前幸福美滿，都會讓你有一種失落跟失戀的感覺。」何如芸則坦言，最後陳柔安與⾼志偉背出當年婚姻誓言的台詞，「每次看我都會哭」。

周曉涵也直言，最令人不安的是「曾經的優點逐漸變成缺點」；蔡昌憲直指原因：「結婚的兩個人可能狀況沒有太好。」項婕如則補充：「不管是親密關係還是婚姻狀態裡面，應該都還是希望彼此是很獨立的個體，而不是因為依附關係所以才待在一起」。何如芸更坦言，這樣的狀態其實可能發生在每一段關係之中。

替關係打分數　李玉璽印象深刻

在分享印象深刻的橋段時，項婕如提到結尾陳柔安與⾼志偉「分書櫃」的場景，兩人平靜劃分共同生活的痕跡，情緒看似平淡，卻像是在告別一段珍貴記憶。李玉璽則對分數段落印象深刻，從安安將阿偉視為「觀察打分數的對象」，延伸到年輕時小志追問「96分，差的4分是什麼？」，點出關係中情感無法被量化，卻常被拿來衡量的矛盾。

舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經 5年、15年和30年將要面對的光景。

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