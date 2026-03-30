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金州勇士隊在今（30）日客場挑戰丹佛金塊的比賽中，再度遭遇沉重打擊。替補中鋒波斯特（Quinten Post）在比賽第一節僅上場5分鐘後，便因右腳受傷踉蹌退場，隨後勇士官方確認其本場比賽不會回歸。本場比賽在科羅拉多州波爾體育館（Ball Arena）舉行。波斯特在開賽初期表現積極，繳出2籃板1阻攻的數據。然而在一次轉換進攻中，他明顯感到不適，被目擊到走路一瘸一拐地回到更衣室。勇士隊公關隨後發布官方通告證實：「波斯特（右腳痠痛）今晚在丹佛的比賽將不會回歸。」ESPN記者史萊特（Anthony Slater）對此分析，這對勇士來說是雪上加霜，因為波斯特近期一直飽受腳踝與足部傷勢困擾，此次顯然是傷情重演。波斯特本賽季出賽66場，場均貢獻7.8分、4.0籃板與1.4助攻，外線命中率達33.6%，是勇士隊陣中非常高效率的板凳戰力。針對此次受傷，籃球評論家與球迷在社群平台表達高度擔憂：體育記者Dalton Johnson：「不妙，波斯特看起來幾乎無法行走。」另一位媒體Jim Park則表示，「該死！波斯特在對約基奇（Nikola Jokic）完成精彩防守後又弄傷了腳踝，看起來至少要缺席1周。」除了波斯特之外，勇士目前主力球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都已經長期缺陣，霍福德（Al Horford）今天也沒有出賽，穆迪（Moses Moody）則是日前膝蓋受傷後整季報銷。今日這場比賽可謂風波不斷，除了波斯特的傷退，場上也爆發了培頓（Gary Payton II）怒扯納吉（Zeke Nnaji）頭帶的肢體衝突。在季後賽席次爭奪的關鍵期，失去穩定的板凳中鋒波斯特，無疑讓教練柯爾（Steve Kerr）的排兵布陣面臨更嚴峻的挑戰。