洛杉磯道奇隊外野手安迪．帕赫斯（Andy Pages）去年賽季以27發全壘打打出身價，穩坐先發中外野手位置，然而關於他的長期續約談判卻遲遲沒有進展。美國體育媒體《The Athletic》記者凱蒂．吳（Katie Wu）指出，道奇球團至今尚未與帕赫斯或其經紀公司展開任何關於延長合約的討論。
針對這名潛力新星的續約停滯，美媒《MLB Trade Rumors》分析了道奇球團背後的幾項關鍵意圖：
一、 薪資空間彈性與資金優勢
帕赫斯預計將獲得「超級2（Super 2）」資格，能比一般球員提前一年取得薪資仲裁權。雖然早期續約能規避未來薪資暴漲的風險，但對於財力雄厚的道奇隊而言，這並非燃眉之急。道奇目前更傾向維持薪資空間的流動性，以便像先前簽下凱爾．塔克（Kyle Tucker）一樣，隨時能在自由市場或交易中進行頂級補強。
二、 農場外野新秀人才輩出
道奇體系內目前擁有霍黑．德波拉（Jorge De Paula）與扎伊羅．霍普（Zyhir Hope）等多位潛力外野新秀。若此時過早與帕赫斯簽下長約，恐會鎖死外野位置，限制未來新人的升遷空間與球隊調度戰術。
三、 季後賽表現仍待驗證
儘管帕赫斯去年例行賽打擊率2成72、27轟表現亮眼，但在高壓的季後賽戰場上卻陷入極度低迷。他在去年季後賽55個打席中，攻擊指數（OPS）僅2成11。美媒認為，道奇球團可能希望再觀察一個完整的賽季，確認帕赫斯是否具備在季後賽等大舞台發揮實力的「球星特質」，再決定是否將其列為長期核心成員。
對於帕赫斯而言，2026年賽季將是證實自己並非「曇花一現」的關鍵年。若能延續火力並在關鍵時刻展現價值，合約談判才可能迎來轉機。
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一、 薪資空間彈性與資金優勢
帕赫斯預計將獲得「超級2（Super 2）」資格，能比一般球員提前一年取得薪資仲裁權。雖然早期續約能規避未來薪資暴漲的風險，但對於財力雄厚的道奇隊而言，這並非燃眉之急。道奇目前更傾向維持薪資空間的流動性，以便像先前簽下凱爾．塔克（Kyle Tucker）一樣，隨時能在自由市場或交易中進行頂級補強。
二、 農場外野新秀人才輩出
道奇體系內目前擁有霍黑．德波拉（Jorge De Paula）與扎伊羅．霍普（Zyhir Hope）等多位潛力外野新秀。若此時過早與帕赫斯簽下長約，恐會鎖死外野位置，限制未來新人的升遷空間與球隊調度戰術。
三、 季後賽表現仍待驗證
儘管帕赫斯去年例行賽打擊率2成72、27轟表現亮眼，但在高壓的季後賽戰場上卻陷入極度低迷。他在去年季後賽55個打席中，攻擊指數（OPS）僅2成11。美媒認為，道奇球團可能希望再觀察一個完整的賽季，確認帕赫斯是否具備在季後賽等大舞台發揮實力的「球星特質」，再決定是否將其列為長期核心成員。
對於帕赫斯而言，2026年賽季將是證實自己並非「曇花一現」的關鍵年。若能延續火力並在關鍵時刻展現價值，合約談判才可能迎來轉機。