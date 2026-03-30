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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（30）日上演西區球隊對決，金州勇士客場挑戰丹佛金塊。勇士上半場一度反客為主領先達13分，並帶著7分優勢進入下半場，未料第三節遭遇金塊單節40：21的毀滅性攻勢。最終金塊以116：93完成大逆轉，寫下近期6連勝，而勇士則無奈終結3連勝。「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）這一場達成生涯1000記三分球里程碑，也拿到23分10籃板，但無法率隊贏球。開賽之初，兩隊陷入打鐵大戰，但勇士憑藉追夢格林（Draymond Green）單節2記三分球取得領先。第二節勇士火力全開，新援「波神」波爾辛吉斯表現亮眼，不僅達成生涯1000記三分球里程碑，更與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）聯手幫助勇士一度拉開13分差距。半場結束時，勇士以53：46暫時領先。比賽進入下半場風雲變色，金塊在約基奇（Nikola Jokic）的穿針引線下外線全面復甦，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）完成關鍵「4分打」助隊反超。金塊單節轟下40分，淨勝勇士19分，三節打完反以86：74領先。本場比賽火藥味十足，第二節曾爆發大規模口角。納吉（Zeke Nnaji）因阻擋裴頓二世Gary Payton II）上籃，引發兩隊集體推擠，裁判最終對納吉、梅爾頓（De'Anthony Melton）及培頓三人祭出技術犯規。此外，培頓也因爭搶籃板時肘擊對手被吹判一級惡意犯規。勇士除了輸球，傷病問題更令人憂心。中鋒波斯特（Quinten Post）在嘗試上籃時疑似再度扭傷右腳，隨後球團宣布其因右腳酸痛本場不會回歸，這對剛傷癒復出的他無疑是沈重打擊。末節雖然波傑姆斯基連中三分試圖續命，但穆雷（Jamal Murray）與布朗（Christian Braun）接連取分將分差拉開至18分。眼看追分無望，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在比賽還剩4分鐘時撤下主力。金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）這一場得到25分15籃板8助攻。