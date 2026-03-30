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中華職棒富邦悍將昨（29）日在新球季首戰以8：2擊退中信兄弟，不僅達成跨季7連勝，更終止連續4年首戰吞敗的紀錄。洋砲邦力多（Luis Liberato）單場敲出2支二壘安打，且都稱職扮演攻勢發動者，若能穩定發揮，會是悍將上半季的關鍵X因子，悍將執行副領隊林威助日前受訪時指出，網羅邦力多是教練團與制服組的共識，「以我們目前的隊形來講的話，哪一個地方是比較有需求的，覺得人選他是最適合的。」悍將過去曾找過3位洋砲，結果都不盡理想，2021年的紐那斯（Eduardo Nunez）打擊表現火燙，卻僅出賽7場就離台，2022年霸帝士（Xavier Batista）與卡洛斯（Carlos Franco）加起來的平均打擊率僅1成51，完全是失敗的補強。而擁有韓職經驗的邦力多，是悍將隊史第4位洋砲，昨日在例行賽首戰交手兄弟，邦力多扛先發第3棒、中外野手，首局就繳出精彩的表現，對兄弟先發洋投黎克（Nick Nelson）敲出二壘安打，帶動悍將首局的2分攻勢。5局上第3打席又從陳琥手中敲出二壘安打，並靠著孔念恩高飛犧牲打替悍將添加保險分。首戰邦力多繳出5打數2安、1K的好表現，助悍將以8：2擊退兄弟，達成跨季7年勝，也中止連續4年開季首戰吞敗。悍將執行副領隊林威助日前在熱身賽受訪時表示，休賽季網羅邦力多，是教練團與制服組的整體討論結果，「跟總教練、領隊討論過，以我們目前的隊形來講的話，哪一個地方是比較有需求的，需要像長打型、中長距離，看了影片之後，覺得人選他是最適合的。」林威助指出，除了邦力多，當初也有考慮過其他類型的洋打者，「但是經過評估跟影片觀察人選，最終是決定是邦力多。」邦力多從熱身賽就展現出安定感，出賽9場，22打數敲出6安、3打點、打擊率2成73，悍將也決定在開季採取洋將2投1打的陣型。