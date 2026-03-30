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隨著今（30）日NBA美國職籃（National Basketball Association）多場關鍵戰役落幕，西區季後賽格局出現重大轉折。金州勇士在作客丹佛金塊的比賽中，雖上半場一度領先達13分，卻在下半場崩盤慘遭逆轉，最終以93：116吞敗。由於同日競爭對手休士頓火箭大勝紐奧良鵜鶘，勇士已正式確定無緣西區前6名，被鎖定在附加賽區域。至於休士頓火箭已經越來越接近鎖定季後賽名額，丹佛金塊則有望坐四望三，嘗試擠下洛杉磯湖人。本場比賽上半場，勇士展現極佳外線手感，帶著7分優勢進入下半場。然而第三節金塊變陣，在約基奇（Nikola Jokic）單節10分5籃板4助攻的帶領下，金塊轟出40：21的單節高潮徹底反超。末節勇士進攻端停滯，終場以23分之差大敗。此役過後，金塊奪下6連勝，排名穩居西區第四，並將與第三名湖人間的勝差縮小至僅剩1場。反觀勇士，這場失利後勝率停滯不前，目前排在西區第十位，處於附加賽邊緣。在另一場關鍵戰中，休士頓火箭靠著申京（Alperen Sengun）狂砍36分13籃板7助攻的統治級表現，以134-102狂勝鵜鶘32分。火箭贏球後戰績來到45勝29負，與第五名的森林狼已無勝差，雙方將在剩餘賽程中展開排名卡位戰。根據最新戰績換算，在火箭贏球且勇士輸球後，西區排名格局已塵埃落定一部分，勇士與拓荒者已確定無法追上西區第六名的勝場數。勇士與拓荒者正式宣告無緣直通季後賽（前6名），剩餘例行賽將僅能為附加賽的對陣排位而戰。隨著勇士被鎖定在附加賽，西區前6名的競爭進入白熱化。目前雷霆穩坐西區第一，湖人緊隨其後。外界分析指出，排名第三至第六的金塊、灰狼、火箭等隊，可能會在賽季末段針對季後賽對手進行策略性調整。對於勇士而言，如何在接下來的7場比賽中調整傷兵滿營的陣容，並在附加賽中突圍，將是總教練柯爾（Steve Kerr）面臨的最大考驗。