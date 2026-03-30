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▲歲月不饒人，格林本賽季的進攻退化已到了無法忽視的地步。（圖／美聯社／達志影像）

▲夏普（Shaedon Sharpe）具備傲人的體能與運動天賦，時常能在比賽中貢獻5佳球級別的暴扣。他在生涯前幾年展現了顯著的進步，是球隊寄予厚望的未來後場基石。（圖／美聯社／達志影像）

▲多爾特本賽季徹底化身「空間黑洞」。他的投籃命中率慘澹，對手甚至敢在戰術上完全放空他去包夾其他主力。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著角色吃重，布勞恩缺乏自主創造進攻能力的弱點被無限放大。。（圖／美聯社／達志影像）

▲轉戰紫金軍團後，史馬特的進攻效率持續低迷，本賽季BPM數據僅-2.4，在季後賽區先發球員中排名倒數第2。（圖／美聯社／達志影像）

籃球是團隊運動，木桶理論在此完美印證：一支球隊的上限往往取決於最短的那塊「短板」。在NBA美國職籃（National Basketball Association）高強度的輪換陣容中，若先發球員存在明顯缺陷，球隊在季後賽的征途必將步履維艱。NBA記者Grant Hughes盤點了本賽季季後賽與附加賽區球隊的中那些傷害球隊的球員，其中包括格林（Draymond Green）和史馬特（Marcus Smart），對此其實我們可以將這份名單展開說說，檢視各隊爭冠路上的隱患。讓我們以客觀視角，深入剖析這5名球員的生涯背景、優缺點及上榜原因。📍本季數據：場均8.6分5.5籃板5.4助攻2.7失誤，投籃命中率41.8%📍生涯背景與優點：身為勇士4冠王朝的核心元老，格林擁有頂級的籃球智商與卓越的防守協防能力。他的發牌策應與擋拆戰術，曾是勇士行雲流水進攻的關鍵樞紐，也是球隊的發言人與精神領袖。📍缺點與上榜原因：歲月不饒人，格林本賽季的進攻退化已到了無法忽視的地步。當他不在場時，勇士每百回合得分反而高出4.2分，進攻效率提升6.3。格林在場上不僅拖累團隊命中率、失誤增加，且進攻EPM值已跌至2012-13賽季以來的新低。過去柯瑞健康時還能掩蓋其進攻缺陷，如今他的防守已難以抵消在進攻端帶來的負面影響，成為對手敢於肆意放空的「毒瘤」。📍我的平反：格林確實退化了，不只是進攻，他的防守也不如過往堅韌了，因為防守本來就是最吃身體條件的東西。但格林仍然是勇士少數能夠在關鍵比賽打出關鍵回合的選手，這一季的下滑不僅僅是因為他個人原因，更是因為啟動他的「那個人」受傷。我們不能假裝柯瑞（Stephen Curry）長時間缺陣對於這支球隊沒有影響。📍本季數據：場均21.4分4.4籃板2.6助攻3失誤，投籃命中率45.6%📍生涯背景與優點：身為高順位選秀，夏普具備傲人的體能與運動天賦，時常能在比賽中貢獻5佳球級別的暴扣。他在生涯前幾年展現了顯著的進步，是球隊寄予厚望的未來後場基石。📍缺點與上榜原因：儘管得分數據看似亮眼，但夏普的進攻效率極低。在至少先發出戰40場且使用率達30%的球員中，他的真實命中率排名倒數。他非常偏好中距離出手，但把握度嚴重不足。無論是BPM還是EPM數據，他對球隊的比賽影響皆呈現負面。作為一名正在成長的主力，他還未能學會如何高效地將天賦轉化為實質的贏球貢獻。📍我的平反：平心而論，夏普的運動能力對於拓荒者來說非常重要。沒錯，他的進攻表現提升幅度不如預期，但依然是很重要的發起點，他的停滯和拓荒者混亂的培育計畫有關，特別是教練團的改組，以及長期戰績不能起伏。但在季後賽開打後，有理由相信他是在那種高強度對抗中少數能夠為球隊打開局面的人。📍本季數據：場均8.4分3.7籃板1.2助攻，投籃命中率37.8%，三分命中率33.4%📍生涯背景與優點：落選秀出身的多爾特靠著宛如美式足球員般的強悍體格與無畏拚勁，逆襲成為NBA頂尖的外線大鎖，曾是雷霆防守體系的靈魂人物，也見證了球隊的崛起與奪冠。📍缺點與上榜原因：多爾特本賽季徹底化身「空間黑洞」。他的投籃命中率慘澹，對手甚至敢在戰術上完全放空他去包夾其他主力，而他卻無法用投籃給予懲罰。數據顯示，當他在場時，雷霆每百回合得分要少9.1分。在雷霆這支擁有眾多攻守俱佳球員的衛冕軍中，多爾特單一的防守屬性與極差的進攻效率，無疑是他們衛冕之路上的巨大隱患。📍我的平反：多爾特確實是髒，但那是因為他在這支球隊被要求扮演鮑文（Bruce Bowen）型球員，而他不那麼做就無法在NBA立足。而到了季後賽，多爾特的3D能力（他在一些關鍵比賽曾證明自己能投進球）依然會是雷霆隊防守重型後衛的專武。📍本季數據：場均11.6分4.7籃板2.8助攻1.1失誤，三分命中率29.8%📍生涯背景與優點：布勞恩在菜鳥年就跟隨金塊奪冠，以充滿活力的空切與拚勁聞名。他是一名願意執行苦工任務、不佔球權的體系球員，深得教練團信任。📍缺點與上榜原因：隨著角色吃重，布勞恩缺乏自主創造進攻能力的弱點被無限放大。他極度依賴約基奇創造機會，但把握度卻令人搖頭。防守者距離他4至6英尺時，他的三分命中率僅26.7%，就連NBA定義的大空位三分命中率也只有32%。此外，防守端他陷入「不三不四」的尷尬：體型扛不住大前鋒，速度又追不上小後衛。金塊若想極大化約基奇的巔峰期，布勞恩這塊短板勢必讓他們相當頭痛。📍我的平反：丹佛金塊是聯盟切入次數最少的球隊，也是動態進攻天賦最稀缺的球隊，這就是為什麼戈登（Aaron Gordon）如此重要。布勞恩自主進攻能力是不強，但那是因為他在約基奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray），球隊不需要他這麼做。📍本季數據：場均9.5分2.8籃板2.8助攻1.5失誤，投籃命中率39.9%📍生涯背景與優點：曾榮膺年度最佳防守球員（DPOY）的史馬特，以鐵血防守與領袖氣質著稱。他願意承擔最艱難的防守對位，在場上總是拼盡全力，是能帶動球隊士氣的拚命三郎。📍缺點與上榜原因：轉戰紫金軍團後，史馬特的進攻效率持續低迷，本賽季BPM數據僅-2.4，在季後賽區先發球員中排名倒數第2。儘管湖人極度依賴他去死纏對手的後場箭頭，以此減輕唐西奇與里夫斯的防守壓力，但他不到4成的投籃命中率嚴重拖累了球隊的進攻空間。防守端的貢獻已越來越難以彌補進攻端造成的傷害，這將是湖人在季後賽面臨的一大難題。📍我的平反：史馬特是那種名氣大於實力的球員，他以為自己是哈樂戴（Jrue Holiday），但並不是。可是在湖人這種當家球星習慣身教、而非言教的球隊中，如他自己所說，他承擔某種領袖責任，我們不該低估他對更衣室的影響力。