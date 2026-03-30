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▲舊台南球場過去常有球迷在比賽前趴在欄杆上，後方走道僅剩下一半不到，卻不見工作人員積極勸導。（圖／記者陳柏翰攝）

▲舊台南球場過去常有球迷佔據在走道上，卻不見工作人員積極勸導。（圖／記者陳柏翰攝）

▲為了捕捉啦啦隊女孩賽前的舞蹈表演，舊台南球場常看到球迷佔據在本壘走道，直接坐下拍照，卻不見工作人員勸導。（圖／記者陳柏翰攝）

中華職棒昨（29）日在台南亞太主球場進行首場職棒比賽，地主統一7-ELEVEn獅以3：1擊退台鋼雄鷹，取得歷史性的首勝，但在賽後的演唱會，卻發生在走道逗留的球迷因不滿工讀生勸導，進而動手打人。這起「亞太掌摑」事件，並非中職首次出現球迷暴力事件，事情發生後，除了嚴厲譴責動手傷人的球迷，球團、聯盟也該回頭反思，該如何避免類似事件發生，《NOWnews》記者過去在舊台南球場採訪時，就時常看到球迷佔據走道，工作人員置之不理的情況，若不改善，未來仍會持續發生類似事件。據了解，昨晚的暴力事件發生時間是在賽後演唱會，當時蔣姓球迷站在座位最後一排走道，工讀生進行勸導，進而引發口角，在旁的蔡姓資深工讀生見狀上前協助，試圖理解狀況，不料蔣姓球迷持續歇斯底里，蔡姓工讀生大聲回應「好好講！」卻遭蔣姓球迷一巴掌打在臉上，蔡姓工讀生不但未還手，且保持冷靜，避免衝突事件擴大。這並非中職首次發生球迷動武的事件，過去在新莊、天母、大巨蛋、桃園等北部球場，也時常發生球迷在黃湯下肚後，上演脫序的行為。說到底，中職的賽務工讀生，可說是一份苦差事，必須面對球迷各種情緒，有工讀生私下指出，趴在欄杆、走道逗留的球迷是最難也是最容易引發糾紛的群體。2020年新冠疫情肆虐，中職雖然如期開打，後續也開放球迷入場，但為了避免群聚，嚴格要求工讀生執行走道清空、對號入座等規定，在實際執行時卻面臨巨大考驗。情緒高漲的球迷不免因勸導過於頻繁、或認定標準不一而發生爭吵。近年來隨著大巨蛋啟用，帶動中職票房起飛，球迷與工作人員的紛爭也從「言語暴力」上升至「肢體暴力」。據工作人員私下透露，昨日現場球迷佔據走道的情況相當頻繁，用「超級難勸導」來形容，全場的工讀生必須不厭其煩的與球迷溝通，勸導回到座位上看球，而非長時間逗留、佔據在走道，影響其他球迷通行權益，加上現場音響的聲音響亮，工讀生只能提高嗓門，也因此容易被情緒較激動的球迷誤以為是在咆哮。不過亞太首戰的亂象有跡可循，有球迷指出，過去在台南球場，基本上工作人員都放任球迷趴在欄杆上，直接佔據一半走道，或是讓「大砲哥」直接坐在本壘後方走道，「現在同一批球迷轉到亞太，你要他們配合工讀生不佔據走道，辦得到嗎？」過去《NOWnews》記者前往台南球場採訪時，也常因球迷佔據走道而寸步難行，尤其是啦啦隊跳開場舞時，本壘後方的走道擠得水泄不通，成為台南奇景。這起「亞太掌摑」事件發生後，除了譴責動手傷人的球迷，球團、聯盟也該回過頭反思，為何過去在台南球場不加強走道控管，導致昨晚發生這起悲劇。若持續放任球迷佔據通道、走道，未來仍會持續發生類似事件。