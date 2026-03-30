NBA美國職籃 2025-26例行賽將於台灣時間3月31日持續進行，該日共安排8場賽事。焦點大戰將由西區第3的洛杉磯湖人，坐鎮主場加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）迎接東區華盛頓巫師的挑戰。湖人隊正處於鞏固前三種子的關鍵期，然而在此重要時刻，球隊卻面臨核心戰力大打折扣的隱憂，除了防守大鎖史馬特（Marcus Smart）持續缺陣外，當家球星唐西奇（Luka Doncic）更因技術犯規累積達標遭自動禁賽，這場「殘陣」保衛戰將考驗湖人的團隊深度。
✳️ 華盛頓巫師（17勝57敗，東區第14）vs. 洛杉磯湖人（48勝26敗，西區第3）
洛杉磯湖人隊：唐西奇禁賽衝擊 紫金軍團面臨卡位挑戰
湖人隊目前正經歷排名保衛戰的嚴峻考驗，今日傷病名單傳來噩耗，當家領袖唐西奇（Luka Doncic）因累積達16次技術犯規，明日將依規定自動禁賽一場。此外，防守核心史馬特（Marcus Smart）受右腳踝挫傷困擾，已確定連續第4場缺席。在進攻發動機與外線鎖車同時不在場的情況下，詹姆斯（LeBron James）必須展現更強的統治力，並期待板凳兵源能挺身而出，否則稍有不慎，西區第3的位次極可能被後方追兵反超。
華盛頓巫師隊：萊利單核帶隊 趁虛而入盼奪冷門勝
處於重建期的巫師隊戰績雖在東區墊底，但近期在新秀萊利（William Riley）的帶領下，球風愈發激進。由於陣中雙核崔楊（Trae Young）與戴維斯（AD）皆因傷倦勤，巫師目前處於徹底放開打的狀態。面對失去唐西奇組織的湖人，巫師若能利用庫利貝瑞（Bilal Coulibaly）搭配萊利的爆發力，並針對湖人薄弱的外線防守進行轟炸，將有機會在洛杉磯客場上演爆冷秀。
✳️ 近10場比賽分析
✳️ 焦點球星
✳️ 傷兵名單
✳️ 3月31日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）
- 開賽時間： 3月31日上午10：30
洛杉磯湖人隊：唐西奇禁賽衝擊 紫金軍團面臨卡位挑戰
湖人隊目前正經歷排名保衛戰的嚴峻考驗，今日傷病名單傳來噩耗，當家領袖唐西奇（Luka Doncic）因累積達16次技術犯規，明日將依規定自動禁賽一場。此外，防守核心史馬特（Marcus Smart）受右腳踝挫傷困擾，已確定連續第4場缺席。在進攻發動機與外線鎖車同時不在場的情況下，詹姆斯（LeBron James）必須展現更強的統治力，並期待板凳兵源能挺身而出，否則稍有不慎，西區第3的位次極可能被後方追兵反超。
華盛頓巫師隊：萊利單核帶隊 趁虛而入盼奪冷門勝
處於重建期的巫師隊戰績雖在東區墊底，但近期在新秀萊利（William Riley）的帶領下，球風愈發激進。由於陣中雙核崔楊（Trae Young）與戴維斯（AD）皆因傷倦勤，巫師目前處於徹底放開打的狀態。面對失去唐西奇組織的湖人，巫師若能利用庫利貝瑞（Bilal Coulibaly）搭配萊利的爆發力，並針對湖人薄弱的外線防守進行轟炸，將有機會在洛杉磯客場上演爆冷秀。
✳️ 近10場比賽分析
- 洛杉磯湖人： 過去10場取得9勝1敗，正處於2連勝的小高潮。湖人近期防守效率提升，但在缺乏史馬特後，外圍防線出現明顯缺口。唐西奇的禁賽將使湖人的場均得分面臨近30分的巨大空缺。
- 華盛頓巫師： 過去10場僅取得1勝9敗。巫師目前以磨練新人萊利為主，球隊節奏極快但失誤率也偏高。在防守端，巫師仍難以限制具備豐富經驗的球星們的發揮，這將是他們面對湖人時的最大劣勢。
✳️ 焦點球星
- 洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James）
在唐西奇禁賽的情況下，詹姆斯將成為場上絕對的核心。他不僅要在進攻端扛起更多球權，更需在史馬特缺陣時鞏固防線，他的效率將直接決定湖人能否守住這場關鍵勝利。
- 華盛頓巫師：萊利（William Riley）
這位備受矚目的新星已成為巫師的進攻箭頭。萊利具備頂尖的體能與切入破壞力，面對防守大鎖史馬特不在陣的湖人後場，萊利能否打出超乎預期的表現值得期待。
✳️ 傷兵名單
- 洛杉磯湖人： Luka Doncic（禁賽1場）、Marcus Smart（右腳踝挫傷，缺陣）、Adou Thiero（左膝痠痛，缺陣）。
- 華盛頓巫師： Trae Young（股四頭肌受傷，缺陣）、Anthony Davis（手指傷勢，缺陣）、Kyshawn George（手肘傷勢，缺陣）、D'Angelo Russell（個人因素，缺陣）、Cam Whitmore（整季報銷）、Alex Sarr（腳趾傷勢，出賽成疑）、Tre Johnson（腳傷，出賽成疑）、Bub Carrington（肌肉痙攣，出賽成疑）。
✳️ 3月31日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
|時間
|對戰組合
|07:00 AM
|費城76人 vs 邁阿密熱火
|07:30 AM
|波士頓塞爾提克 vs 亞特蘭大老鷹
|08:00 AM
|芝加哥公牛 vs 聖安東尼奧馬刺
|08:00 AM
|鳳凰城太陽 vs 曼斐斯灰熊
|08:30 AM
|明尼蘇達灰狼 vs 達拉斯獨行俠
|09:00 AM
|克里夫蘭騎士 vs 猶他爵士
|09:30 AM
|底特律活塞 vs 奧克拉荷馬雷霆
|10:00 AM
|華盛頓巫師 vs 洛杉磯湖人
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。