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▲在2025-26賽季的20支季後賽與附加賽球隊已全數底定，附加賽將在4月15日進行，季後賽將在4月19日開打。（圖／取自NBA X）

NBA例行賽收尾階段戰況分析

▲雷霆當家球星、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）13日面對波士頓塞爾提克比賽中，全場砍下35分，正式超越「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）原有紀錄，達成連續127場得分超過20分壯舉，獨居NBA史上第一。（圖／美聯社／達志影像）

NBA東西區潛在首輪對戰組合與附加賽名單

▲底特律活塞隊當家球星康寧漢（Cade Cunningham）本季打出生涯年表現，不僅帶領球隊寫下近20年來最佳戰績，還有機會首次打進季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲緊隨其後的是聖安東尼奧馬刺，靠著怪物新人文班亞馬（Victor Wembanyama）打出MVP級別的水準，正式宣告重返季後賽戰場。（圖／路透／達志影像）

影響NBA季後賽版圖的15場例行賽關鍵戰一覽

▲邁阿密熱火之後和費城76人的對決，被認為最有機會改變今年季後賽格局。（圖／美聯社／達志影像）

BPI季末戰績預測與狀元籤機率數據整理

NBA季後賽何時開打？

▲今年的NBA（2025-2026賽季）例行賽即將在美國時間2026年4月13日結束。（圖／美聯社／達志影像）

隨著密爾瓦基公鹿(Milwaukee Bucks)在正式被淘汰，NBA美國職籃（National Basketball Association）在2025-26賽季的20支季後賽與附加賽球隊已全數底定，附加賽將在4月15日進行，季後賽將在4月19日開打。然而，季後賽的競爭懸念尚未結束，東西區的種子排名爭奪戰正進入白熱化階段。根據ESPN分析，目前例行賽尾聲還有15場關鍵排名戰將很高機率影響季後賽對戰組合，《NOWNEWS》也盤點這些賽程，以及目前那些戰績下首輪季後賽的對戰組合輪廓。夏洛特黃蜂正努力爭取自2016年以來首次打進季後賽，這也是目前NBA最長的季後賽荒，上一場比賽他們輸給了費城76人，終結近期絕佳的贏球氣勢。黃蜂目前僅落後第8名的奧蘭多魔術0.5場勝差。魔術今天輸給了多倫多暴龍。由巴恩斯（Scottie Barnes）領軍的暴龍隊目前超過亞特蘭大老鷹獨居東區第5，但也僅領先魔術2場勝差。奧克拉荷馬城雷霆今日在主場迎戰紐約尼克，終場以111：100取勝。，根據ESPN籃球實力指數(BPI)顯示，雷霆面臨全聯盟剩餘賽程難度第2高的嚴峻考驗。雷霆對聖安東尼奧馬刺的領先優勢已被縮減至僅剩2場，且馬刺握有平手對戰的優勢條件，西區第一種子戰況仍有懸念。根據目前的戰績排名，若季後賽今日開打，首輪對戰組合如下：📍第1種子底特律活塞(Detroit Pistons)對戰第8種子(附加賽勝者)📍第2種子波士頓塞爾提克對戰第7種子(附加賽勝者)📍第3種子紐約尼克對戰第6種子亞特蘭大老鷹📍第4種子克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers)對戰第5種子多倫多暴龍📍第7種子費城76人對戰第8種子奧蘭多魔術📍第9種子邁阿密熱火(Miami Heat)對戰第10種子夏洛特黃蜂📍第1種子奧克拉荷馬城雷霆對戰第8種子(附加賽勝者)📍第2種子聖安東尼奧馬刺對戰第7種子(附加賽勝者)📍第3種子洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers)對戰第6種子休士頓火箭(Houston Rockets)📍第4種子丹佛金塊(Denver Nuggets)對戰第5種子明尼蘇達灰狼(Minnesota Timberwolves)📍第7種子鳳凰城太陽(Phoenix Suns)對戰第8種子洛杉磯快艇(LA Clippers)📍第9種子波特蘭拓荒者(Portland Trail Blazers)對戰第10種子金州勇士(Golden State Warriors)根據ESPN數據分析，以「GC分數」(Game Change Score，數值越高代表該場比賽對季後賽排名與對戰組合的改變程度越大)作為指標，盤點剩餘賽季最重要的15場關鍵戰役：3月30日：費城76人客場挑戰邁阿密熱火(GC影響力：0.73)4月7日：邁阿密熱火客場挑戰多倫多暴龍(GC影響力：0.70)4月9日：費城76人客場挑戰休士頓火箭(GC影響力：0.69)4月3日：明尼蘇達灰狼客場挑戰費城76人(GC影響力：0.67)4月7日：夏洛特黃蜂客場挑戰波士頓塞爾提克(GC影響力：0.62)4月1日：亞特蘭大老鷹客場挑戰奧蘭多魔術(GC影響力：0.62)4月6日：紐約尼克客場挑戰亞特蘭大老鷹(GC影響力：0.61)4月10日：明尼蘇達灰狼客場挑戰休士頓火箭(GC影響力：0.61)3月30日：波士頓塞爾提克客場挑戰亞特蘭大老鷹(GC影響力：0.60)4月5日：夏洛特黃蜂客場挑戰明尼蘇達灰狼(GC影響力：0.57)4月5日：多倫多暴龍客場挑戰波士頓塞爾提克(GC影響力：0.56)4月10日：克里夫蘭騎士客場挑戰亞特蘭大老鷹(GC影響力：0.54)3月29日：奧蘭多魔術客場挑戰多倫多暴龍(GC影響力：0.52)4月9日：波士頓塞爾提克客場挑戰紐約尼克(GC影響力：0.50)4月8日：亞特蘭大老鷹客場挑戰克里夫蘭騎士(GC影響力：0.48)在預測最終戰績方面，ESPN的BPI系統預測底特律活塞將以59勝23敗奪下東區龍頭，波士頓塞爾提克以54勝28敗居次；西區則由奧克拉荷馬城雷霆以64勝18敗稱王，聖安東尼奧馬刺以62勝20敗緊追在後。而在無緣季後賽的10支球隊中，狀元籤的爭奪也備受矚目。戰績最差的3支球隊：印第安納溜馬(Indiana Pacers)、布魯克林籃網(Brooklyn Nets)與華盛頓巫師(Washington Wizards)皆擁有最高14%的狀元籤中籤機率。沙加緬度國王(Sacramento Kings)則以12.5%位居第4。同時季末排名牽涉到多筆選秀權交易條件，如老鷹將獲得紐奧良鵜鶘(New Orleans Pelicans)與公鹿之間順位較高的選秀權；快艇有機會獲得溜馬落於第5至第9順位的籤；猶他爵士(Utah Jazz)跌出前8順位的籤將歸屬於雷霆；而波特蘭拓荒者的籤若落在樂透區外則將送給芝加哥公牛(Chicago Bulls)。這些因素也讓季末的每一場敗仗都牽動著未來的重建佈局。今年的NBA（2025-2026賽季）例行賽即將在美國時間2026年4月13日結束，緊接著就是刺激的季後賽階段！以下為您整理詳細的開打時間（以下皆為台灣時間）：附加賽 (Play-in Tournament)： 將於 2026年4月15日至4月18日舉行，由東西區第7到第10名的球隊爭奪最後的季後賽門票。季後賽 (NBA Playoffs)： 首輪賽事將緊接在附加賽之後，於2026年4月19日正式點燃戰火。