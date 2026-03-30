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▲台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，在慶祝聲中竟意外傳出暴力衝突。一名男球迷疑似與現場工讀生發生爭執，竟公然揮手掌摑到場了解情況的工作人員，失控行徑全被錄下。（圖／翻攝自huhu_artnhandmade Threads）

▲亞太棒球場爆發民眾失控掌摑工讀生的暴力事件，律師指出最高恐被判10年有期徒刑。（圖／Gemini製圖）

▲《教父I》柯里昂家族的父親與兒子們（圖／捷傑）

台南亞太棒球場迎來統一獅主場開幕戰，這本該是台灣棒球界的一大盛事。然而，鎂光燈與版面卻被一名49歲蔣姓房仲的失控一巴掌給徹底轉移，實在是一件不幸之事。因為不滿現場人流管制，蔣先生對著年僅20歲的工讀生揮出重擊。這一巴掌，打碎了球場的歡樂，打掉了自己的飯碗，也將無辜的家人與公司捲入風暴之中。29日，亞太棒球場職棒首秀，現場球迷很多，因此實施了人流管制，工作人員上前勸導49歲蔣姓男子不要倚靠欄杆，並提醒勿在走道停留影響動線，然而蔣男非但不配合，還與工作人員爆發口角。隨後20歲蔡姓工讀生上前協助處理，試圖解決衝突，未料蔣男突情緒失控，竟當眾揮出一記重重的耳光，甚至有現場球迷目擊嘴巴流血等傷勢。蔡姓工讀生因此出現左臉挫傷、頭暈，以及左側口腔黏膜擦傷等症狀。中職會長蔡其昌罕見震怒說重話：「一定提告！」社會也對此事高度關注，其中有理智的批評，也有不理性的謾罵攻擊，甚至波及了其公司幸福家和老婆、孩子，這都是昨晚事件發生後就可以想像到的。如今蔣男不僅被公司切割丟了工作、成為球場黑名單外，還被蔡姓工讀生提告傷害及公然侮辱，為這失控的一把掌，付出慘痛代價。成年人做事不是一句「一人做事一人當」就可以解決的，很多時候你要承受數十倍於自己所作行為的代價，甚至因此傷害到最深愛的那些人。看著他在事後發出的道歉聲明，字裡行間滿是懊悔。但這起事件，不禁讓人想起經典黑幫史詩電影《教父》中，老教父維托·柯里昂的殘酷名言：「女人和小孩可以犯錯，但男人不行。」沒有試錯成本的成年人這句話並非性別歧視，而是道出了社會對一個成熟個體的殘酷要求。女人和小孩即使因為疏忽出現了判斷或程序上的錯誤，社會往往會給予他們一定的試錯成本，因為他們的身後通常還有保護傘。但是，一個步入中年、在職場上擔任管理職的男人沒有。他的身後沒有退路，只有萬丈深淵。一個成熟的男人，必須隨時隨地保持冷靜與謹慎，不能輕易讓情緒外露。蔣男過去就有前科，可見這不是他因為衝動而行事。目前媒體一面倒都是對其批評，我們很難看到從蔣男方出發的觀點。也許工讀生和聯盟在處理上也有一些問題，比如蔡姓工讀生過去介入事件時，雙手叉腰、口氣也很衝，這可能導致了衝突進一步升溫。另外聯盟在這起事件上處理的SOP到底有沒有問題？如果蔣男手上有攻擊性武器怎麼辦？這些都可以是去理性探討的。但蔣姓房仲先出手了，這就把這件事情推向一個只能有民眾情緒發洩的局面，那種憤怒的聲音會蓋過任何理性的討論。他的職業生涯、公司的商譽，以及家人的平靜生活，都因這一巴掌大大受影響。在《教父》的世界裡，任何一絲情緒失控與粗心大意，換來的都是致命的代價。保利見錢眼開，讓老教父在水果攤前命懸一線；第一殺手路加·布拉西過於自信，梭哈赴會卻丟了性命。還有最經典的例子——長子桑尼性格火爆，中了卡洛的激將法，單槍匹馬衝出門，最終在收費站被打成蜂窩；毒梟索羅索自作聰明，輸給了看似無害的「影帝」麥克；而那些在老教父葬禮上算計的幾大家族首領，最終也被麥克冷酷地一次洗牌。就連精明了一輩子的老臣忒西歐，也因為一時的利益蒙蔽雙眼，做出了錯誤的選邊站，最終走向死亡。或許電影裡的黑幫世界多了一些戲劇張力，但其實現實社會的運作邏輯也同樣冷酷。蔣男在聲明中表示：「這些後果都必須由我一個人承擔。」但現實是，他根本無法「一個人」承擔。所屬的幸福家不動產被網友出征，總經理必須親上火線鞠躬10秒鐘道歉；無辜的家人面臨社會的指指點點與網路肉搜的壓力。他被公司火速解僱、被中華職棒列入永久黑名單，甚至面臨傷害與公然侮辱的刑事訴訟。球場是充滿熱血與激情的地方，我們為球員的每一次奮戰吶喊，甚至會因為判決與對方球迷爭得面紅耳赤。但激情應該留在比賽本身，一旦跨越了理智的界線，把暴力揮向維持秩序的工作人員，你對抗的就不再是規則，而是整個社會的底線。《教父》用鮮血淋漓的故事告訴我們，情緒失控是男人最致命的弱點。亞太棒球場的這一巴掌，則是現實世界中最生動的警世預言。