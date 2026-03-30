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中華職棒昨（29）日在台南亞太主球場進行首場職棒比賽，地主統一7-ELEVEn獅以3：1擊退台鋼雄鷹，取得歷史性的首勝，但賽後卻發生球迷動手毆打工讀生的憾事。獅隊領隊蘇泰安今（30）日表示，球隊秉持暴力零容忍，「昨晚賽事結束後，就立即向所有工作人員宣導及加強教育訓練，強化面對各種突發狀況的應對方式。」蘇泰安指出，未來若有工作人員無法解決事端，將協請駐點警力支援協助排除與溝通，以確保工作人員人身安全。昨晚獅隊以3：1擊退雄鷹，收下具有歷史意義的亞太球場首勝，賽後由金曲歌王盧廣仲登台獻唱，場邊發生風波，49歲蔣姓球迷因不聽工讀生勸導，並毆打20歲蔡姓工讀生，這起打人事件，讓亞太球場首戰變調。在事件發生後，中職發出聲明，「當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。」聯盟強調，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場「黑名單」，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。該名使用暴力的蔣姓男子所屬公司「幸福家不動產」今日火速召開記者會，並解僱蔣男、永不錄用，幸福家不動產指出，公司對於任何形式的暴力行為零容忍，蔣男行為已嚴重違反公司規範及核心價值，故公司已依規定終止與其之合作關係，並列為永久不再錄用對象。未來亦將全面強化員工教育與行為管理，避免類似事件再次發生。獅隊領隊蘇泰安今日表示，「目前針對該事件，球隊秉持暴力零容忍態度，針對球場上場邊暴力事件嚴格禁止，有關本次事件球隊在昨晚賽事結束後，就立即向所有工作人員宣導及加強教育訓練，強化面對各種突發狀況的應對方式。」蘇泰安進一步表示，若工作人員有無法解決事端，將協請駐點警力支援協助排除與溝通，確保工作人員人身安全。