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台南亞太國際棒球訓練中心（亞太球場）於29日盛大舉行賽事，原應是台灣棒壇的歷史性時刻，卻因一場暴力事件導致全場失焦。一名49歲蔣姓男子因不滿場管引導，竟當眾掌摑20歲蔡姓工讀生，引發社會強烈譴責。知名球評蔡明里今（30）日於社群發聲，感嘆這場具歷史意義的大賽因此蒙上陰影，實在可惜。針對這起暴力行為，蔡明里以「一巴掌的代價」為題發文，寫道，「昨天亞太球場的一巴掌，完全讓這場具有歷史意義的大賽失焦，今天各大媒體都在報導這脫序暴行，報導賽事本身反而變成少數，從這方面來看，這一巴掌所衍生的社會成本，絕對遠超過他之後要付出的代價。」他指出，各大媒體今日紛紛報導這起脫序暴行，反而讓賽事本身變成少數，所衍生的社會成本遠超想像。蔡明里更分享自身小學時期被老師掌摑的經驗，強調那種「眼冒金星」的感覺幾十年都忘不了，這絕非道歉或賠償幾萬元就能解決的心理傷害。蔡明里同時提到「禍不及家人」的觀點，雖然不認同肉搜行為，但也直言累犯者在衝動前，是否曾考慮過家人與同事？他呼籲大眾在義憤填膺之餘要拿捏分寸，讓法律制裁應有的罪責。遭掌摑的蔡姓工讀生妹妹今日也在社群平台Threads發聲報平安。她透露哥哥已完成驗傷與筆錄，目前耳朵聽力尚正常，已返家休息，但若後續有頭痛症狀會再回診。妹妹語氣堅定地表示，感謝聯盟與現場球迷的協助，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」中華職棒大聯盟（CPBL）對此暴力行為展現嚴正立場，強調對暴力「零容忍」。聯盟除第一時間指派主管陪同受害者就醫、報警外，今日正式宣布將蔣姓男子列為「球場黑名單」，未來永久禁止進入中職賽場，並將全力協助受害者進行法律追訴。