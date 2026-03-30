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中華職棒北部雙雄富邦悍將、味全龍本週皆迎接主場開幕週，在自家新莊、天母球場展開5連戰，適逢清明節連假，票房也開出紅盤，悍將4月3日、4日內野已完售，5日、6日則是合計售出1.4萬張門票；龍隊方面，4月3日首戰可望滿場，僅剩下零星座位。悍將將在本週將迎接主場開幕週，從4月3日開始連打5場，分別與樂天桃猿進行3連戰、中信兄弟2連戰，其中4月3日、4日為開幕系列戰「BLUE POWER」主題日，宣告悍將成軍10週年全新啟動，眾所期待的Fubon Angels全員到齊迎接開幕戰，主題日推出限量「10週年應援T-Shirt」，以悍將10週年LOGO為核心設計，凡購買內野全區門票即可獲得一件。同時進場加贈「悍將特刊」，收錄球隊成長決心與Fubon Angels陣容介紹等內容。4月5日、6日則是「ONE FOR ALL」林哲瑄引退主題日，5日林哲瑄將最後一次以球員身份，踏上新莊主場的外野防區，6日賽後則將舉行正式的引退儀式。凡購買主題日內野票券，進場皆可獲得「林哲瑄引退專刊」，此外5日引退賽當日將加贈「觀賽證書套組」與「紀念球員卡-生涯典藏款」；6日引退儀式當日則贈送「觀禮證書套組」與「紀念球員卡-榮耀紀錄款」。根據悍將球團回覆，「3、4日開幕系列戰內野已完售，2埸合計已售出將近2萬張門票，5日和6日林哲瑄引退系列戰目前合計也已售出1萬4千張門票，感謝球迷朋友的熱情支持。」龍隊同樣在本週迎接主場開幕週，從4月3日開始連打5場，分別與台鋼雄鷹進行3連戰、樂天桃猿2連戰，其中4月3日至5日為「Run & Roar! 奔龍而上! 」主題日，龍隊特別準備了3款「Run & Roar」系列入場贈品，讓球迷從頭到腳武裝完畢，包含3日贈送的「Run & Roar 應援T 恤」、4日的「Run & Roar 螢光中控手環」、5日的「Run & Roar 應援毛巾」。4月6日、7日為「Dragons Academy Orientation Day－龍學院迎新日」主題日，6日贈送「新生威弟環保提袋」，7日贈送「龍將膠片頁籤」，款式隨機發送。根據龍隊球團回覆，「3日賽事可望滿場，剩零星的座位。」