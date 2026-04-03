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▲2026年4月來台的韓國、日本藝人也是滿滿滿，週週北高活動場地都有演唱會跟見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART / 圓頂文化、KKLIVE、iMe TW）

以下為本文重點：

4月第1週：清明連假直接爆炸 三場大型演唱會同時開打

4月第2週：韓團日團全面開唱 台北高雄雙線對撞

4月第3週：樂團派出動 Zepp連兩場不同風格對打

4月第4週：月底全面失控 大巨蛋＋高雄巨蛋＋Zepp三線開戰

2026年4月台灣追星行程來了！K-POP、J-POP演唱會與見面會全面擠爆，全台從台北大巨蛋、台北小巨蛋、台大體育館、高雄流行音樂中心一路到Zepp New Taipei、Legacy系列場館都有，整個月累計至少23場活動。清明連假4月4日同時三場大型演唱會對撞，月中與月底更出現多組藝人同天開唱的「選擇困難地獄」，像是ONE OK ROCK攻上台北大巨蛋連唱2天、MONSTA X、Apink、N.Flying等韓團輪番登場，搭配日系歌手水樹奈奈、amazarashi、yanaginagi接力來台。另外，SEVENTEEN小分隊CxM（S.COUPS+玟奎）更在高雄巨蛋一口氣連辦3場見面會，直接卡死4月底檔期，《NOWNEWS今日新聞》本篇整理4月追星懶人包，一次掌握不漏場。4月第1週：清明連假直接爆炸 三場大型演唱會同時開打4月第2週：韓團日團全面開唱 台北高雄雙線對撞4月第3週：樂團派出動 Zepp連兩場不同風格對打4月第4週：月底全面失控 大巨蛋＋高雄巨蛋＋Zepp三線開戰4月一開局就不打算讓粉絲喘氣，4月3日由溫流率先在台大體育館開見面會暖身，隔天清明連假直接全面爆開，tuki.在台北小巨蛋連唱2天，但4月4日當天同時間還有李昇基、李洪基在高雄開唱，加上MONSTA X在新北工商展覽中心登場，北高兩地同步開戰，時間幾乎重疊，粉絲不是選地點就是選偶像，完全沒有全都要的可能。📍溫流粉絲見面會時間：4月3日（五）16：00地點：台大體育館1樓📍tuki.演唱會時間：4月4日（六）17：004月5日（日）17：00地點：台北小巨蛋📍李昇基、李洪基演唱會時間：4月4日（六）17：30地點：高雄流行音樂中心 海音館📍MONSTA X演唱會時間：4月4日（六） 18：00地點：新北工商展覽中心進入第2週直接變成體力與荷包雙重考驗，4月10日eill在MOONDOG開唱暖場，隔天開始全面爆量，N.Flying連2天在台大體育館開唱，但同一時間Apink也在高雄流行音樂中心登場，兩地粉絲直接分流，晚上還有水樹奈奈在TICC開唱，日韓三線同步開戰。📍輝人演唱會時間：4月6日（一）16：00地點：高雄流行音樂中心 海音館📍eill演唱會時間：4月10日（五）20：00地點：MOONDOG📍N.Flying演唱會時間：4月11日（六）18：004月12日（日）17：00地點：台大體育館1樓📍Apink演唱會時間：4月11日（六）18：00地點：高雄流行音樂中心📍水樹奈奈演唱會時間：4月11日（六）19：004月12日（日）17：00地點：台北國際會議中心（TICC）4月18日開始輪到yanaginagi在Zepp New Taipei登場，同一天晚上wapiti在Corner House開唱，兩種完全不同風格直接撞在同一天，接著4月24日amazarashi再接力攻占Zepp，整段行程幾乎鎖定樂團粉，聽團族行事曆直接滿到月底。📍yanaginagi演唱會時間：4月18日（六）18：00地點：Zepp New Taipei📍wapiti演唱會時間：4月18日（六）19：00地點：Corner House📍amazarashi時間：4月24日（五）19：00地點：Zepp New Taipei4月底直接進入最混亂階段，CxM在高雄巨蛋連辦2天見面會，同時間ONE OK ROCK攻上台北大巨蛋連唱2天，25日還卡進pH-1在Zepp New Taipei開唱，26日再加上ONEWE與FIFTY FIFTY同時開跑，北高三地從下午一路撞到晚上，完全沒有空檔。📍CxM粉絲見面會時間：4月24日（五）19：304月25日（六）18：004月26日（日）18：00地點：高雄巨蛋📍ONE OK ROCK演唱會時間：4月25日（六）19：004月26日（日）19：00地點：台北大巨蛋📍pH-1演唱會時間：4月25日（六）18：00地點：Zepp New Taipei📍ONEWE演唱會時間：4月26日（日）17：00地點：Legacy TERA📍FIFTY FIFTY粉絲見面會時間：4月26日（日）17：00地點：Zepp New Taipei