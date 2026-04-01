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▲12強國手陳晨威（如圖）被爆出在高雄熱身賽期間，與隊友林立等人在飯店中深夜喧嘩。（圖／記者葉政勳攝）

疑慶功過頭引發爭議 住客怒批「像群猴子」

▲陳晨威（左）去年底宣布向啾啾（右）求婚成功，2人也快速宣布懷孕喜訊。（圖／啾啾IG@juliaaa.49）

球團回應道歉 已懲處並承諾改善

▲林立（如圖）也被控在深夜喧嘩。（圖／記者陳云茹攝）

啾啾閃婚陳晨威 扛孕肚飛日本預產期6月

▲啾啾（如圖）挺著孕肚飛往東京幫老公陳晨威加油。（圖／翻攝自啾啾IG@juliaaa.49）

啦啦隊女神啾啾（Julia）老公、12強國手陳晨威近期遭爆料，在高雄某飯店住宿期間與隊友深夜喧嘩，引發其他住客不滿，根據週刊指出，他與林立、歐晉等人在凌晨時段於走廊嬉鬧奔跑，影響他人休息，事件迅速在球迷圈發酵。對此樂天桃猿也表示已經針對相關人員進行懲處，未來不會再犯。回顧前一晚賽事，樂天桃猿於澄清湖棒球場對戰台鋼雄鷹，全場火力全開拿下勝利，賽後氣氛輕鬆，球員疑似因心情愉快，在下榻飯店內放鬆慶祝，卻未注意時間與音量，最終演變成擾民風波。根據《CTWANT》報導，同飯店住客投訴，事發時間約在凌晨3點55分左右，陳晨威等人不僅在走廊來回走動，還出現奔跑與喧嘩情況，持續超過數分鐘。住客不滿表示，半夜時段仍如此吵鬧，讓同樓層甚至樓下房客都難以入睡，直言「真的很誇張」。對於球員賽後聚會行為，球團內部人士坦言其實並不罕見，多半以口頭提醒為主，只要不過度影響他人即可，不過若涉及主力球員，實務上較少採取嚴厲處分，也讓相關管理問題再度成為討論焦點。針對本次事件，樂天桃猿球團表示已立即啟動內部調查，並依規定對相關球員進行處分，3名球員也已表達反省之意，承諾未來會注意行為分寸。球團同時向受影響住客致歉，並強調後續將加強球員紀律與教育，避免類似情況再次發生。去年12月9日陳晨威在朋友的幫助下，成功向女友啾啾求婚，隨後沒多久啾啾就透過IG宣布懷孕消息，小倆口之間也相當甜蜜，啾啾甚至在老公南下集訓期間獨自扛著孕肚前往新竹洋基工程籃球隊，親自監督啦啦隊女孩洋基女孩們的現場演出，並向《NOWNEWS今日新聞》記者透露預產期在6月。此外，啾啾也在經典賽期間飛往日本為老公加油，也在社群平台發表長文分享球員們備戰與比賽期間的心路歷程，更首度透露在某場比賽結束後，老公陳晨威回到飯店房間時情緒潰堤，抱著她忍不住流下眼淚。