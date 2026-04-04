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▲王大陸傳出已經服完兵役悄悄退伍。（圖／記者吳翊緁拍攝）

低調完成替代役 卻仍無法回歸演藝圈

多位藝人涉案 演藝圈形象受重創

台灣演藝圈近年最大爭議「閃兵案」持續延燒，事件起於2025年初，王大陸疑似因金錢糾紛報案後，卻讓檢警順藤摸瓜，意外揭露整個偽造病歷的地下集團，查出專門協助逃避兵役的非法勾當，最終牽連超過20位藝人涉案，整起案件規模龐大、影響層面廣泛，也讓外界戲稱他「一人掀翻演藝圈」。近日王大陸傳出已經悄悄退伍，嘗試想復出卻不得其門。王大陸在閃兵案後於2025年3月入伍服替代役，依照役期推算，近期已完成服役並悄悄退伍，不過即便已履行兵役義務，他的復出之路仍充滿阻礙。根據《ETtoday星光雲》報導，業界人士透露目前他不僅沒有固定經紀團隊，也未有任何回歸演藝圈的具體規劃，加上案件仍在審理中，未來發展仍需等待司法結果出爐後才能進一步決定。回顧整起事件起點，王大陸被指曾花費高額費用，試圖透過非法手段取得免役資格，包括偽造心血管疾病相關證明，然而過程中疑似發生糾紛，他選擇報警處理，卻意外讓整個代辦集團浮出檯面，也讓檢警得以展開全面調查，最終揭發長期存在的逃兵產業鏈。隨著調查深入，涉案藝人名單不斷擴大，從新生代到一線男星皆被牽連，震撼整個娛樂圈，檢警多次發動搜索行動，如今已經涉及人數超過20人，相關費用從數十萬到數百萬元不等，部分藝人選擇坦承並配合調查，也有人透過經紀公司發聲明回應，整起案件不僅影響個人形象，更讓外界重新檢視娛樂圈的法治觀念與制度漏洞。目前案件已進入密集審理階段，多位藝人陸續出庭，表現出的態度也成為量刑的重要依據，不少人人選擇公開致歉、承認錯誤，試圖爭取從輕發落；但薛仕凌卻也因否認犯行或態度問題，被檢方認為情節較為嚴重。至於王大陸，雖已完成兵役並在庭上表達歉意，但官司尚未結束，未來能否順利復出仍充滿變數。