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▲方志友分享杜拜巧克力Q餅吃播影片，身後冰箱上還貼著和老公楊銘威的合照。（圖／IG@beatricefang）

女星方志友與楊銘威自2015年結婚以來，育有一雙子女，上月卻驚傳兩人婚姻亮紅燈，有週刊指稱雙方已各自尋求律師諮詢，正處於協議離婚階段，消息一出震驚外界。面對婚變傳聞，方志友與楊銘威並未正面否認，僅透過經紀人口徑一致地表示：「屬於私人家務，不便對外說明。」半個月過去後，方志友在IG上分享了日常影片，身後冰箱上依然還貼著夫妻甜蜜合照。上月傳出婚變消息後，儘管傳聞鬧得沸沸揚揚，方志友的生活步調似乎未受影響，依然照常工作並頻繁透過社群分享日常。近日，她在Instagram分享了一段居家影片，起因是她收到閨密送來的熱門「杜拜巧克力Q餅」，由於正在進行飲食控管，她忍到隔天一早才享用。影片中她素顏現身，心情顯得相當平穩，還笑稱巧克力太甜「吃不完一顆」，隨後配文：「OK心滿意足出門上班」，展現出如往常般專業且輕鬆的生活態度。然而，看似簡單的吃播影片卻被細心網友抓到了關鍵細節。畫面中方志友身後的冰箱意外入鏡，上面貼滿了家庭合照、生活點滴與可愛貼紙，其中更不乏多張她與楊銘威過往的親密合影與全家福。充滿濃厚家庭氛圍的背景，被解讀為兩人關係並未如外界傳言般緊繃，認為兩人婚姻依舊穩定。也有網友認為，即便真的在處理離婚，雙方目前的互動應仍維持和平狀態。除了婚姻狀態引發揣測，方志友的事業動向近期也傳出變數。據悉，她原所屬的抓馬文化經紀部門傳出結束營運，不過抓馬文化去年已宣布與金鐘影后許瑋甯合作成立「時間軸製作所股份有限公司」，並由許瑋甯擔任董事。消息指出，方志友等原旗下藝人極有可能併入該新公司。方志友2014年因拍攝《愛上兩個我》與楊銘威相戀，2015年4月10日正式升格為夫妻。先後迎來一雙子女，多年來維持著拍戲兼顧育兒的生活模式，但方志友也曾坦言，演藝圈夫妻的婚姻生活並非如童話般完美。她不諱言兩人始終在磨合，真實的婚姻生活充滿挑戰，遠比外界想像的更加需要經營與包容。