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備戰2026地方大選，嘉義市長「藍白合」部分，立委羅智強、徐巧芯等人挺民眾黨前立委張啓楷，而嘉義市長黃敏惠及地方議員則幫國民黨提名的醫師翁壽良站台。媒體人吳靜怡預測，張啓楷憑藉全國性空戰能量與跨黨派動員，將地方選舉拉升至全國性戰略層次，若張啓楷成功在示範區奪下首勝，將改寫地方選戰中「全國空戰、跨黨動員」的模式。吳靜怡指出，張啓楷的優勢在於連結柯文哲、黃國昌與多位媒體人，利用短影音與社群平台進行病毒式傳播，有效放大市話民調的影響力，對比之下，翁壽良雖有黃敏惠與黨主席鄭麗文的在地系統支撐，恐怕難在短期內翻轉聲量差距。若民調結果最終由張啓楷勝出，無疑是對國民黨地方諸侯勢力的一大打擊，意謂著黃敏惠的在地影響力恐在柯文哲的空戰戰術面前挫敗。空戰贏初選的模式雖能在大數據與民調中取勝，但若大選階段無法達成組織整合，張啓楷在最終對決民進黨參選人王美惠時，恐面臨空氣票無法轉化為實體票的窘境。吳靜怡表示，由於空降候選人缺乏地方樁腳支撐，一旦基層動員能量不足，就容易在藍綠對決中露出破綻，導致藍白陣營在嘉義市陷入大選垃圾時間，最終因整合不順而面臨敗選風險。