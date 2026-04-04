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國民黨新北市議員初選進入民調衝刺期，參選人蕭敬嚴卻因在政論節目的言論，引發內部反彈。同黨立委葉元之曾公開痛批蕭敬嚴的「造謠」，徐巧芯更表態「唯一不支持」，近日更傳出國民黨已祭出停權處分，等同不能參與初選。對此，蕭敬嚴今（4）日在臉書發文「有人真的急了？」痛斥又是選舉奧步，強調自己尚未收到任何正式通知，參選資格依然有效。蕭敬嚴指出，近日接獲多位支持者反映，有對手散布他已被停權、電話民調支持也沒用的傳聞，導致鄉親陷入焦慮。他澄清目前仍依規定完成領表登記並通過資格審查，電話民調初選會如期進行，呼籲鄉親不要被抹黑誤導。他強調，每位鄉親的支持都是他通過初選的關鍵，部分媒體報導中的傳聞與推測並不正確，若後續真的收到黨中央通知，一定會第一時間向大眾說明。蕭敬嚴呼籲汐止、金山、萬里的鄉親守護電話，用「唯一支持蕭敬嚴」來唾棄惡質選風。他表示，這是一場正派對抗抹黑的選戰，不應讓外地人對在地選舉指手畫腳，更不能讓惡質選風帶進鄉里。他懇請在地子弟的力挺，強調支持他就是支持正面選舉，希望鄉親能捍衛善良，讓他有機會繼續為家鄉喉舌、為守護家鄉努力。