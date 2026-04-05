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▲高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式，迎接島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)

▲卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心碼頭。(圖／高雄港務分公司提供)

▲高雄港務分公司處長蔡建郎(右)代表致贈首航紀念牌給島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪，由船長(左)代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

▲高雄港務分公司處長蔡建郎(右3)代表致贈手寫春聯給島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪幹部，由船長(中)等人代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪於今(5)日，首航高雄港，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪，再為高雄港喜迎國際郵輪的到來。台灣港務公司總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港今年3月郵輪首航接續而來，繼3月8日地中海郵輪公司地中海榮耀號(MSC BELLISSIMA)郵輪及3月11日銀海郵輪公司銀海明月號(SILVER MOON)郵輪相繼首航後，18日再迎水晶郵輪公司水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪，卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪於今(5)日，首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心碼頭，成為今(115)年第6艘首航高雄港的國際郵輪。王錦榮說，高雄港務分公司為迎接島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪首航高雄港，以象徵歡迎的噴水儀式，迎接水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪進港，並由高雄港務分公司處長蔡建郎代表致贈首航紀念牌給島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪，由船長代表接受，以表達高雄港務分公司誠摯歡迎之意。王錦榮並說，島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪雖為首次造訪高雄港，但其姊妹船—卡莉多麗號(Caledonian Sky)郵輪，已改名為Blue Zephyr郵輪，且隸屬於Blue Zephyr Cruises旗下，曾於107年以Fly cruise模式，在基隆港搭載近百位自英國搭乘飛機到我國的國際旅客，開展國內首次郵輪跳島旅程，展現探索型郵輪深入體驗台灣旅遊特色的獨特魅力，與我國建立深厚的航海情誼。卡莉多郵輪公司所屬島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪總噸數4200噸、船長90.6公尺、船寬15.3公尺，設計載客量118人，全船客房均為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1:1的船員與旅客比，提供旅客細緻周到的高品質服務。島嶼天空號(ISLAND SKY)郵輪是115年高雄港國際郵輪預報中噸位最小的郵輪，小型郵輪特色在於具備靈活的航行優勢，相較大型郵輪可停靠更多元港口，此次航程預計串聯高雄港及澎湖港，帶領旅客探索台灣本島及離島的自然景觀與人文風貌，並預計於6月23日再次造訪高雄港。王錦榮指出，高雄港務分公司為迎接以歐美籍旅客為主的81位郵輪旅客抵達高雄港，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手安排熱鬧的迎賓活動，現場以節奏明快的原住民迎賓舞蹈揭開序幕，讓旅客一抵達即感受到熱情歡迎的氛圍，旅客亦隨著音樂節奏共舞，並配戴原住民頭飾合影留念，親身體驗台灣多元文化之美，留下深刻難忘的回憶。王錦榮並指出，近年來，高雄港持續吸引各類型的郵輪到訪，從大型母港郵輪到小型高端郵輪，充分展現港口多元接待能力，高雄港務分公司將持續優化港口軟硬體設施及通關服務品質，並深化與地方政府合作，展現港市獨特的觀光魅力，打造更具國際吸引力的郵輪旅遊環境。