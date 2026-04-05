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中部在清明連假迎來連日降雨，雖在苗栗、台中部分地區造成災情，但水庫也因下雨獲得挹注，其中德基水庫蓄水率持續攀升，3天累計進帳逾600萬噸水量，水位與蓄水量同步上揚；同時，鯉魚潭水庫蓄水率也顯著回升，單日進帳逾500萬噸，有效緩解先前旱象，為大台中供水帶來及時支撐。根據大甲溪發電廠統計，前天上午德基水庫水位1383.24公尺，蓄水量10088.8萬噸，蓄水率54.73%，今日上午10時，水位來到1385.65公尺，蓄水量10742.33萬噸，蓄水率58.28%，松茂進水口的進水量為55CMS，截至今晚9時，根據水利署資料顯示，蓄水率來到58.9%。大甲溪發電廠表示，連3天雨量共為德基水庫進帳600多萬噸水，由於水庫集水區面積廣達500多平方公里，雨水經土地後才會慢慢流進水庫，估計這幾天還會再增加。另外，同樣供應大台中用水的鯉魚潭水庫，根據經濟部水利署資料顯示，4月2日的水位為272.24公尺，蓄水量3030.34萬噸，蓄水率26.16%，今日上午11時水位已達275.12公尺，蓄水量3596.68萬噸，一口氣進帳566萬噸，蓄水率也達31.05%，而到晚間9時，蓄水率也來到31.9%。